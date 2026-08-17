Tejen la memoria de un héroe anónimo en 'Relato. No hay inframundo, sólo laberintos'

El montaje Relato. No hay inframundo, sólo laberintos, de la coreógrafa Bárbara Alvarado y el director de escena Juan Carlos Franco, será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 20 al 23 de agosto, en una versión revisada que confronta el pasado con el presente y que resignifica las luchas, las heridas y los ideales de una generación.

La obra cuenta la historia de Luis Alberto Alvarado, tío de la coreógrafa, quien formó parte activa del Consejo Estudiantil Universitario (CEU), movimiento que entre 1986 y 1987 defendió la gratuidad y autonomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), convirtiendo a este personaje en un héroe anónimo que luchó por sus ideales, quien murió por suicidio en febrero de 1996, antes de cumplir 31 años.

Siempre he visto a mi padre, a mis primos y a hombres cercanos a mí cómo pueden caer en momentos oscuros, vulnerables y caer, de pronto, en momentos absurdos, como una especie de autoboicot. Así que, a partir de esa idea escribí la obra que originalmente se llamó Inframundos.

El montaje 'Relato. No hay inframundo, sólo laberintos', de la coreógrafa Bárbara Alvarado y el director de escena Juan Carlos Franco, será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 20 al 23 de agosto. Cortesía Aletheia Cuerpo Escénico

Entonces llegó la pandemia y aquella cercanía con la muerte me llevó a recuperar la memoria de mi gran pérdida, a los 19 años, en 1996, cuando Luis Alberto, mi tío paterno, el más pequeño de siete hermanos, se suicida”, comenta en entrevista la también bailarina y pedagoga mexicana.

Homenaje a un héroe anónimo del movimiento del CEU

Para Bárbara, Luis Alberto poseía la vida que ella hubiera querido tener: “Vivir por tus ideales, ganar las batallas y darlo todo.

Aunque en 1996, cuando Tere (su pareja) lo deja, aparentemente eso lo condujo a una depresión amorosa o a un sinsabor absoluto que lo llevó a ese suicidio, porque su carácter era así: determinante y radical”, explica.

El montaje 'Relato. No hay inframundo, sólo laberintos', de la coreógrafa Bárbara Alvarado y el director de escena Juan Carlos Franco, será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 20 al 23 de agosto. Cortesía Aletheia Cuerpo Escénico/ Fernanda Olivares

A partir de todo ese cúmulo de memorias y experiencias, la coreógrafa ideó Relato. No hay inframundo, sólo laberintos, que no sólo incluye momentos corporales, sino, también, otros más actorales que están acompañados de un diseño visual exprofeso.

Memoria e identidad en escena

Creo que una de las cosas importantes de esta pieza es el ejercicio de la memoria y recordar que aquella generación ganó la batalla de la gratuidad y la autonomía de la UNAM, en 1986-1987, con aquel movimiento del CEU, frente a una Rectoría que era dirigida por Jorge Carpizo, mientras Miguel de la Madrid estaba en la Presidencia”, explica.

El montaje 'Relato. No hay inframundo, sólo laberintos', de la coreógrafa Bárbara Alvarado y el director de escena Juan Carlos Franco, será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 20 al 23 de agosto. Cortesía Aletheia Cuerpo Escénico/ Ignacio Ponce

Y añade: “Me parece que las generaciones de jóvenes de nuestro tiempo hoy dan por sentado muchas cosas. No sé si siempre ha sido así, pero ahora se da mucho por sentado y no hay un piso de memoria histórica y, por tanto, no pueden tener un piso filosófico que ayude a construir verdaderamente esa comunidad, mostrando el contexto a 40 años del CEU y a 30 del suicidio de Beto. La idea es traer a cuenta su personaje y llevarlo a escena, porque nuestra labor como artistas es regresar la memoria de los que hemos sido, de los que somos y de los que podemos ser”.

Relato. No hay inframundo, sólo laberintos tuvo una itinerancia, en 2021, por escenarios de Morelos, Querétaro y la Ciudad de México y en esta nueva etapa del montaje reúne en escena a Vicente Carbajal, Bárbara Alvarado, Homar Méndez, Antonio Soria y Diego Martínez Villa, con la coreografía de Bárbara Alvarado y la dramaturgia de Juan Carlos Franco.

El montaje 'Relato. No hay inframundo, sólo laberintos', de la coreógrafa Bárbara Alvarado y el director de escena Juan Carlos Franco, será presentado en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo, del 20 al 23 de agosto. Cortesía Aletheia Cuerpo Escénico

Así como el diseño de iluminación de Ileana Obregón Umaña, a partir de la propuesta de Alita Escobedo, el diseño de vestuario de Selene Bautista y la música original de Gerardo Tovar, Adriano Morales e Ismael G. Salinas.

Esta obra tendrá funciones del 20 al 23 de agosto: jueves y viernes a las 20:00 horas, sábado a las 19:00 horas, y domingo a las 18:00 horas. Contará con 50% de descuento para maestros y estudiantes; 75% para quienes lleven tarjeta del INAPAM y si al llegar a la taquilla se dice la frase "Soy gente de danza", los boletos serán al dos por uno.