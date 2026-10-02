Ensamble Pygmalion traza un viaje barroco con música de consuelo

Con una veintena de artistas en escena, el ensamble Pygmalion presentará su programa “Mundo, buenas noches” (“Welt, gute Nacht”), que propone un recorrido por obras sacras del barroco alemán, conocidas como “Trotslieder” o canciones de consuelo, como parte de la programación de las celebraciones por el bicentenario de las relaciones diplomáticas entre México y Francia y del 54 Festival Internacional Cervantino (FIC), que arrancará mañana.

La primera función de esta agrupación coral y orquestal, fundada y dirigida por Raphaël Pichon, la cual utiliza instrumentos de época, está programada para el viernes 9 de octubre, a las 20:00 horas, en el Palacio de Bellas Artes, en la CDMX, y continuará el domingo 11 y el martes 13 de octubre, en el Teatro Juárez, en Guanajuato.

El programa incluirá obras de una generación de compositores que vivió los estragos de la Guerra de los Treinta Años (1618-1648), conflicto que tuvo un profundo impacto en el continente europeo y que diezmó entre 20 y 40 % de la población del Sacro Imperio Romano Germánico. Aquel periodo marcó la música sacra alemana con temas de sufrimiento, resiliencia y esperanza.

El repertorio, bajo la dirección de Raphaël Pichon, tendrá obras de Adam Drese, Daniel Speer, Dietrich Buxtehude, Michael Bach, Philipp Heinrich Erlebach, Melchior Franck, Christoph Bach, Heinrich Schütz, Hans Leo Hassler, Nicolaus Bruhns y Johann Sebastian Bach.

Los cantos de consuelo o Trotslieder significaron una transformación musical frente a las grandes polifonías renacentistas y llevaron la música hacia formas más íntimas, de pocas voces y bajo continuo. Así aparecieron piezas breves, en lengua alemana, donde el cromatismo evoca el llanto y el suspiro, y la muerte se concibe como un umbral de liberación.

“Welt, gute Nacht” se estrenó en Turingia, Alemania, en 2025, con separaciones espaciales de las voces y doble viola da gamba. Cabe señalar que la interpretación de estas miniaturas, con instrumentos elaborados con cuerdas de tripa, diapasones barrocos y canto declamado, el ensamble busca devolver al escucha la inmediatez del siglo XVII, más allá de la mera reconstrucción académica.