RM de BTS lleva arte de Corea del Sur a San Francisco

Como parte de su nueva temporada de exposiciones, el Museo de Arte Moderno de San Francisco (SFMOMA) inaugurará el próximo 3 de octubre RM x SFMOMA: Between You and Me, una exposición que reúne cerca de 200 obras de artistas coreanos e internacionales.

Se trata de la primera muestra que presenta piezas de la colección personal de Kim Namjoon, mejor conocido como RM, líder del grupo de K-Pop BTS, quien durante casi una década ha coleccionado piezas de arte que lo conmueven.

Esta es la principal característica de su colección: no se basa en una línea académica, sino en una resonancia personal, por lo que refleja su sensibilidad y punto de vista.

El acervo del rapero y cantautor se compone por cerca de 150 obras nunca antes exhibidas en público en Estados Unidos, las cuales se reunirán con piezas de la colección del SFMOMA. De esta forma se consolida una de las muestras más amplias de arte moderno coreano en el país norteamericano.

La exposición se centra en el arte coreano moderno y contemporáneo, con artistas como Yun Hyong-Keun, Park Rehyun, Kwon Okyon, Kim Yun Shin, To Sang-bong, Chang Ucchin. Asimismo, recorre la trayectoria del arte en Corea a través de la cerámica, la caligrafía, la pintura, la escultura y otras disciplinas.

Del lado del occidente, se presentan trabajos de grandes artistas como Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O'Keeffe, Paul Klee, lo que permite demostrar conexiones inesperadas entre artistas, ideas y culturas.

El líder de BTS participó como curador con la colaboración de las cocuradoras América Castillo, gerente de proyectos curatoriales del SFMOMA, y Hyoeun Kim, curadora asistente de pintura y escultura del SFMOMA.

La muestra estará disponible en el museo del 3 de octubre al 7 de febrero de 2007 y contará con una audioguía especial narrada por RM, quien comparte sus reflexiones personales sobre el arte.