Mike Patton arma la fiesta en Bellas Artes con pop italiano y Juan Gabriel

Mike Patton convirtió la sala principal del Palacio de Bellas Artes en una fiesta que pasó del pop clásico italiano a las canciones con mariachi que no pueden faltar en las celebraciones mexicanas.

El músico estadunidense presentó por primera vez en México su proyecto Mondo Cane, integrado por canciones clásicas del pop italiano de los años 50 y 60 acompañadas por una orquesta filarmónica, pero cerró su show con un emotivo tributo a la música popular mexicana y a Juan Gabriel.

Mike Patton en Bellas Artes Cortesía INBA

Mondo Cane llega a Bellas Artes

En punto de las 20:10 horas de este jueves 1 de octubre, el monumental telón de vitral de Tiffany se elevó y dio pasó a la poderosa voz de Mike Patton, quien, acompañado de la orquesta abrió la velada con Il cielo in una stanza.

En las butacas, el ambiente reflejó la versatilidad de su público: manitas metaleras en el aire, el ulular de los brazos y las playeras de sus proyectos más pesados, como Mr. Bungle y Faith No More. Vestido de negro y con el cabello largo trenzado para la ocasión, el intérprete continuó el repertorio con Che notte!, Ore d’amore y 20 km al giorno.

Además delos temas que integran de Mondo Cane, su álbum en italiano lanzado en 2010, Mike Patton sumó otros clásicos en ese idioma como 12,000 lune, Pin Penin y Lontono, Lontano.

El primer guiño al español que el músico dio llegó con Balada triste de trompetas, compuesta en 1959 por el italiano Franco Pisano e inmortalizada en español por el cantante Raphael.

Estoy muy honrado de estar aquí con ustedes, en este lugar. Estoy por llorar", afirmó Mike Patton evidentemente conmovido ante un público que se le rindió entero en su faceta de balada pop.

Mike Patton canta con mariachi

Pero las sorpresas de la noche estaban por venir aún, pues tras despedirse del público con Senza fine/ Sole Malato y salir del escenario, sus fans lo aclamaron para regresar y cantar “otra”, “otra”.

Al regresar, el cantante hizo gala de su extraordinario rango vocal para interpretar La Llorona, conectando de inmediato con el arraigo cultural del país. "Un homenaje a Chavela", expresó al concluir, en referencia a Chavela Vargas.

A la atmósfera folclórica le siguió Retrovertigo, tema original de Mr. Bungle. A mitad de la interpretación, el Mariachi Gama 1000 hizo su entrada al escenario para fusionar sus guitarras y violines con la voz del estadunidense entre ovaciones del público.

Cuando la audiencia pensaba que la noche había alcanzado su cima, Patton entregó una emotiva versión de Luz de luna, clásico compuesto por Álvaro Carrillo e inmortalizado por Javier Solís.

Para el cierre definitivo en Bellas Artes, Patton interpretó Hasta que te conocí. Al sonar la primera estrofa, el recinto estalló en aplausos ante un himno que conmovió a los asistentes, trayendo de vuelta al recinto el recuerdo del histórico concierto de Juan Gabriel en 1990.

Los asistentes que abarrotaron el recinto cantaron, ovacionaron y festejaron el despliegue vocal y la entrega escénica del músico. Mike Patton se presentará este sábado 3 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas, en Guanajuato, como parte de la programación del Festival Internacional Cervantino.