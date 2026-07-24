Javier Camarena rendirá homenaje a Alfredo Kraus en su centenario

Javier Camarena (Xalapa, 1976) rendirá tributo al tenor español Alfredo Kraus (1927-1999), en mayo de 2027, con tres funciones de la ópera Pescadores de perlas, de Georges Bizet, en el Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria, celebrando el centenario del nacimiento de la legendaria figura que ha servido a Camarena como inspiración.

Además, adelanta su debut en la ópera Norma, de Vincenzo Bellini, programado para el 9 de abril de 2027, en el Teatro Real de Madrid, acompañado de la soprano Lisette Oropesa y bajo la dirección musical de Francesco Lanzillotta. Además de su próxima visita a México, el 31 de octubre en la Sala Nezahualcóyotl con la Filarmónica de la UNAM.

El tenor mexicano charla con Excélsior sobre Alfredo Kraus, a quien define como

una referencia obligada, sobre todo en la parte del repertorio balcanista. Él es el gran referente porque, para mí, técnicamente es perfecto. Cuando he tenido la posibilidad de encarar un nuevo rol, siempre lo tengo como una referencia, una vez que he estudiado y aprendido el rol, en particular si hay algún pasaje que no alcanzo a comprender técnicamente, escucharlo siempre me aclara cualquier duda.

“Él fue la razón por la que quise cantar La hija del regimiento y participar en las festividades por su centenario, en España, será un honor”, apunta.

El tenor mexicano dará conciertos en España, México y Liechtenstein. Foto: Cuartoscuro.

¿Qué debe escuchar un joven que no conoce a Kraus, quizá su versión del Werther? “Yo creo que él es uno de los Werther por excelencia. Eso sería una escucha obligada para mí, pero también su Arturo en Los puritanos es una maravilla. O su Romeo, de Romeo y Julieta, de Gounod.

También habría que escuchar sus grandes roles belcantistas, como Ernesto, en Don Pascuale, Alfredo, en La Traviata, o Des Grieux, de Manon; su duque de Mantua, en Rigoletto. Y también es un gozo escucharlo cantar zarzuela o su interpretación de música popular”.

¿Cuándo escucha a Kraus lo hace en formato digital? “Lo que más tengo son discos compactos, aunque de él guardo Romeo y Julieta en acetato. El resto lo tengo en CD, en Spotify y sus grabaciones en vivo que están en YouTube”.

Camarena también habla de su próxima visita a México.

Extraño Bellas Artes, pero no se ha podido concretar algo porque es un poquito complicada la organización de las temporadas en el Palacio, porque no se pueden (programar) con tanto tiempo de anticipación y porque, gracias a Dios, mi agenda se va ocupando con bastante tiempo de antelación.

“Pero llegaré a la Ciudad de México, a la Sala Nezahualcóyotl, con la OFUNAM y un programa operístico que incluirá Mozart, Verdi, Donizetti y una parte de zarzuela como El último romántico, La dolorosa, El huésped del sevillano y La tabernera del puerto, entre otras sorpresas”.

Javier Camarena se presentará en el Teatro de la Ciudad de Coatzacoalcos, con la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Foto: Cuartoscuro

¿En agosto próximo visitará su estado natal? “Estaré el 8 de agosto en el Teatro de la Ciudad de Coatzacoalcos, en Veracruz, y estoy contento porque han sido contadas las ocasiones que he podido cantar en mi estado. Y me emociona porque es Veracruz y, sobre todo, por la posibilidad de volver a trabajar con mi adoradísima Sinfónica de Xalapa (OSX), bajo la dirección del maestro Alberto de la Rosa, y hasta donde sé, la entrada será gratuita”.

El tenor mexicano también habla de los conciertos que tendrá con dos figuras destacadas de la lírica. Primero, con la estadunidense Nadine Sierra con Noche de Ópera, en Vaduz, Liechtenstein, y con la soprano sudafricana Pretty Yende, en el Auditorio Nacional de Madrid, en junio del año próximo.

¿Qué le interesa o qué le preocupa hacia el futuro en su carrera artística? “Va muy bien la parte del balance (entre las funciones operísticas, los conciertos y el tiempo al lado de su familia). A pesar de que tendré un verano ocupado y de que recién me presenté en Vietnam, Francia y tuve funciones de Romeo y Julieta, en el Teatro Real de Madrid en junio, en septiembre estaré en casa”.

¿Y el mayor reto en su carrera?