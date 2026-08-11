Un huipil entre los escombros: memoria e identidad llegan a escena

Ideado como un montaje escénico que explora la memoria y la identidad, el unipersonal El huipil que oculta, escrito y dirigido por Claudia Santiago, será llevado a escena del 12 de agosto al 2 de septiembre en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.

Esta obra surgió en 2017, cuando ocurrió el terremoto en Ixtaltepec, Oaxaca, en el Istmo de Tehuantepec, el pueblo de donde soy, que fue parte del epicentro, y que provocó la caída de casas, entre éstas la mía y la de mi abuela Cecilia”, comentó en entrevista Claudia Santiago.

En aquel año, abundó la dramaturga, llevó ayuda humanitaria al lugar y cuando las autoridades anunciaron que limpiarían los patios de las casas sin el consentimiento de los dueños, ella se opuso.

“Llegué a detener aquel movimiento y, entre los escombros (al limpiar), encontré un maletín de los años 70. Al abrirlo hallé un huipil de mi abuela; era sencillo, de cadenilla y roído por el sol”. A partir de aquel hallazgo, la directora escénica hizo una reflexión sobre lo que significa ser mujer en el istmo de Tehuantepec desde la niñez hasta la actualidad”, expuso.

Claudia Santiago proyectó este trabajo escénico para hablar de lo que significa portar el huipil que su abuela le dejó, la tradición y su rechazo, el porqué las tradiciones no permanecen estáticas, el despojo, el desplazamiento, la manera como se ha exotizado a la mujer del istmo y cómo un terremoto puede abrir una fractura dentro de un pueblo para comprender cómo el progreso entró, de manera silenciosa, a cambiar los paisajes de su infancia.

Entre los escombros, al limpiar el patio de la casa tras el sismo de 2017 en Oaxaca, Claudia Santiago encontró un maletín con un huipil de su abuela y de ahí surgió la idea de escribir este montaje escénico. Foto: Cortesía Liz Picazo.

Este proyecto, que ya tuvo una primera temporada en febrero pasado,

es un cruce de hilos de cadenilla, como en aquel huipil familiar, donde convergen el progreso, la resistencia, los vínculos amorosos y la posibilidad de poder nombrar desde otro lugar las tradiciones en las que crecemos”, dijo .

Finalmente, explicó que la protagonista de la pieza, llamada Sabina, es la síntesis de aquellas mujeres que pertenecen a una comunidad, pero han migrado a la capital para buscar otras posibilidades.

Y a la vez representa la contemporaneidad, el cruce de miradas entre lo ancestral, la raíz, el México que se renueva, florece y la mirada que contribuye como un vector para renombrar este nuevo México desde un lugar donde se participa y se trabaja con el territorio”.

El montaje contará con la música y el diseño sonoro de Amílcar Meneses; el diseño de escenografía, iluminación y videomapping es de Sergio Felipe López Vigueras; y el vestuario y diseño gráfico es de Sandra Colina.

El unipersonal El huipil que oculta tendrá funciones desde mañana y hasta el 2 de septiembre, los martes y miércoles a las 20:00 horas en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico.