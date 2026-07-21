Isaac Hernández anuncia tres sorpresas para "Despertares"; debutará con una estrella del Mariinski

El bailarín mexicano Isaac Hernández alista tres sorpresas para el espectáculo Despertares, que se llevará a cabo en el Auditorio Nacional el 29 de agosto, a las 20:30 horas.

La primera será el debut en México de María Khoreva, bailarina principal del Teatro Mariinski. Se sumará el proyecto de la agrupación Light Balance, que presentará una pieza con música de Bad Bunny y Taylor Swift; y una pieza de tap con música de W.A. Mozart que será adaptada por Bayley Graham, considerado el príncipe del tap.

Hernández habla del proyecto que realizará con María Khoreva.

La sorpresa más grande será que voy a bailar con María Khoreva, bailarina principal del Teatro Mariinski, y es curioso, porque, de inicio, ella venía a bailar Caravaggio con Roberto Bolle”.

Luego de conversar con ella acordaron que ambos bailarían en Despertares. “Le pregunté por qué no bailaba El cisne negro y le propuse a un par de bailarines, pero ella me dijo: ‘¿Sabes?, tengo ganas de bailar contigo y me encantaría poder bailar Corsario”.

Hace casi 10 que no bailo Alí (de Corsario), desde que estaba con el English National Ballet. "Sentí que era algo especial para que la vean bailar algo tan emblemático y yo estoy emocionado de verla bailar en vivo. Me pareció bonito compartir el escenario con ella, que es una gran estrella del Mariinski”, comentó.

Isaac Hernández pretende que "Despertares" sea un foro que no deje de lado lo experimental. Foto: Cortesía David Suárez

Otra sorpresa que el público verá en Despertares será el proyecto que traerá Light Balance.

“Esta tarde me mandaron unos videos para que eligiera (la obra) y me emocionó, porque Light Balance es una compañía con la que trabajamos a menudo en México, pero la pieza que traen tiene música muy latina y representativa de una nueva generación: de Bad Bunny y de Taylor Swift, algo que va a sorprender mucho al público”, destacó.

Y agregó: “estoy seguro que a 20% del público le va a dar un ataque cuando, en la función de ballet se escuche a Bad Bunny, pero me siento contento porque Despertares es eso: un espacio donde todos estos grandes artistas se mezclan y crean un momento único, especial e irrepetible”.

Y, por último, habla de la pieza que tap que asegura va a sorprender.

La semana pasada estuve trabajando con Bailey Graham, que es un gran bailarín de tap, y me propuso una pieza con música de Mozart que me llamó la atención, porque es una pieza muy conocida (la Marcha turca) que conforme la va interpretando sube la velocidad y es técnicamente muy demandante, y me gustó mucho la idea de mezclar algo tan contemporáneo como el tap con una pieza tan emblemática de Mozart”, aseveró.

Isaac Hernández, Premio Benois de la Danse 2018, habló sobre la importancia de mantener Despertares como un foro que no deje de lado lo experimental.

Isaac Hernández bailará en "Despertares" con Maria Khoreva, bailarina del Teatro Mariinski. Foto: Cortesía David Suárez.

“A mí me interesa muchísimo la experiencia humana y la capacidad del ser humano, de crear. Eso me parece un súper poder, y más cuando lo haces desde la excelencia, como ocurre con todos estos artistas que participarán en Despertares, quienes han llevado su nivel técnico al límite y está constantemente luchando por reinventar su disciplina”.

¿Ha sido una evolución pensada?, se le pregunta a Hernández.

“Al principio, Despertares, estaba mucho más enfocado en la tradición del ballet clásico, con un repertorio como Quijote, Corsario, El lago de los cisnes y obras así, y eso, me parece, tiene muchísimo valor llevarlo al Auditorio Nacional.

“Pero eso me llevó también a querer más, como público y como como director artístico de Despertares, y a entender el privilegio que es tener acceso a estos grandes artistas, quienes siempre han estado entusiasmados por crear una noche única. Así que lo único que hice fue darles permiso de que usaran ese escenario para hacer algo que normalmente no podrían hacer en otros lugares y que sólo lo encuentran en Despertares”, explicó.

Así que todos estos artistas que vendrán a México, el próximo 29 de agosto,

vendrán con su mejor versión y eso es algo muy mágico de poder ver. Y justo, a lo largo de los años, este foro ha buscado sorprender al público.

“La idea siempre ha sido que vengan y vean esto que no podrán volver a ver en ningún otro lugar del mundo porque es irrepetible. Eso es lo que tengo en mente. ¿Y cómo se logra eso?, impulsando que todos los artistas de alto nivel puedan retarse y tomar riesgos, pero todo en base a la excelencia y con el deseo de llevar nuestros límites al máximo”, concluye Isaac Hernández, quien recientemente se convirtió en el primer mexicano en presentarse como bailarín principal en el escenario del Metropolitan Opera House de Nueva York.