Sofía Balbuena se alza con el Premio Ribera del Duero por 'Personaje secundario'

Es una joyita en la tradición del cuento latinoamericano. Es un libro osado, atrevido, rompedor, rebelde en el mejor de los sentidos, afilado en su humor; no hace concesiones en su exploración de las complejidades de la naturaleza humana”.

El escritor colombiano Juan Gabriel Vásquez afirmó lo anterior sobre la obra Personaje secundario” de la argentina Sofía Balbuena (1984), que se alzó ayer con el IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve, galardón bianual dotado con 25 mil euros.

El presidente del jurado comentó en la ceremonia del fallo, realizada en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, que “es un libro sobre relaciones humanas, de una mirada dura y al mismo tiempo compasiva y que, además, juega con la tradición latinoamericana del cuento de maneras bellísimas”.

El jurado del IX Premio Ribera del Duero de Narrativa Breve estuvo integrado además por las escritoras Nuria Barrios y Paulina Flores, el editor Juan Casamayor, de la editorial Páginas de Espuma, y Enrique Pascual, presidente del Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero.

Balbuena, quien resultó ganadora en una edición que rompió el récord de participación, con mil 929 manuscritos procedentes de 36 países, agregó en rueda de prensa que Personaje secundario “explora el infierno de sentimientos ingobernables que suele ser o es a menudo la experiencia de ser mujer”.

La autora de Doce pasos hacia mí, Borracha menor y Sutura explicó que “si algo me interesaba es hablar de cómo las mujeres vamos a menudo a las relaciones con todo eso que nos está pasando adentro en distintas edades, en distintos momentos de nuestra vida; y lo mantenemos a raya justo para no desentonar, para no molestar, para cumplir con nuestro rol social”.

Personaje secundario, de Sofía Balbuena, se publicará en una primera edición en papel el 6 de mayo, en cinco países.

Y ese mismo día se lanzarán también el ebook y el audiolibro en todo el mundo.

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