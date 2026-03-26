Concierto revive tradición de Viernes de Dolores

OAXACA, Oax.- La Fonoteca Juan León Mariscal, en colaboración con la Escuela de Música Rodolfo Morales, presentará el concierto de música sacra para Viernes de Dolores: Antes del silencio..., una propuesta sonora que busca acompañar el recogimiento espiritual de la Semana Santa.

Por tercer año consecutivo, la organización civil Ocotlán en su Historia coordinada con Arte Ópera Espacio realizan actividades para el rescate de la tradición del Viernes de Dolores, una práctica que se ha ido perdiendo o en la capital y municipios de la región de los Valles Centrales.

“El maestro Rodolfo Morales (1925-2001), cada Viernes de Dolores, montaba un altar en su casa de Ocotlán de Morelos, abría las puertas e invitaba a los vecinos a venerar la imagen; que recuerdan el sufrimiento de la Virgen María durante la pasión y muerte de Jesús”, refirió el historiador y promotor cultural Ernesto Alcántara.

La iniciativa abraza un programa musical que incluye el Stabat Mater, de Antonio Vivaldi y diferentes versiones del Ave María. La ejecución estará a cargo de la soprano oaxaqueña Maribel Sánchez y del pianista Pedro Cervantes.

El primer concierto se realizó en colaboración con la fonoteca Juan León Mariscal, el Centro Cultural San Pablo y la Fundación Alfredo Harp Helú, el martes en la capilla del Centro Cultural San Pablo.

Mañana, 27 de marzo, Viernes de Dolores, se ejecutará el segundo concierto a las 19:00 horas en el templo católico de la comunidad de Santa Catarina Minas.

Este concierto de música sacra se realiza en colaboración con la parroquia de la misma comunidad de los Valles Centrales.