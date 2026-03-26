En teatro, abordan la crisis climática

XALAPA, Ver.- En un pequeño espacio dedicado al arte y al público más joven, Fractal Producciones prepara el estreno de ¿A dónde van las aves?, una obra que se adentra en un territorio donde la imaginación infantil se cruza con una de las preguntas más urgentes de nuestro tiempo: qué mundo heredarán los niños si la naturaleza continúa con una lenta desaparición frente a sus ojos.

La puesta en escena, dirigida y escrita por Alejandra Redondo, construye un paisaje distópico en el que las aves, cansadas de la devastación, abandonan el planeta como un acto de protesta silenciosa. Su ausencia desencadena un deterioro acelerado de los recursos naturales.

La obra, interpretada por Andrea Yareni, a través del teatro de objetos, propone una experiencia íntima y sensible.

“No se trata sólo de una advertencia, sino de un llamado a imaginar alternativas, a reconocer que cada gesto cotidiano tiene un impacto y que aún es posible evitar que ese futuro sombrío se vuelva inevitable”, explicó la autora.

Fractal Producciones apuesta por acercar a las infancias al teatro como un espacio de descubrimiento, reflexión y juego, donde el arte se convierte en una herramienta para comprender el presente y ensayar otros modos de habitarlo.

El Telón Sala de Artes, en Corona 19, será el escenario donde este universo cobre vida durante el fin de semana. Las funciones se realizarán el viernes y sábado a las 17:00 horas y el domingo en dos horarios, a las 13:00 y 17:00 horas.