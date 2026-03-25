Teatro gratis en CDMX: Funciones el viernes 27 y sábado 28 de marzo

En marco del Día Mundial del Teatro, en la Ciudad de México (CDMX) habrá funciones gratis en diversas sedes a fin de que el público pueda disfrutar la variedad de propuestas.

Se trata de un circuito artístico especial organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, a través de la Dirección del Sistema de Teatros, la cual tiene como objetivo fortalecer la oferta escénica en la ciudad y garantizar el acceso incluyente a la cultura.

Las funciones serán el viernes 27 y el sábado 28 de marzo de 2026, en recintos como el Foro A poco No, Teatro Benito Juárez, Teatro Sergio Magaña y Teatro del Pueblo, con una programación de entrada libre que incluirá propuestas multidisciplinarias, montajes para infancias, danza y clásicos de la dramaturgia mexicana.

Funciones de teatro gratis en CDMX el 27 y 28 de marzo

Teatro en CDMX. Especial

Foro A Poco No

Ubicado en República de Cuba 49, en la colonia Centro Histórico, se presentará el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas la obra “Laura Galo es: La gran señora”, escrita por Daniel de O y dirigida por Judith Inda. Esta puesta en escena reflexiona sobre la construcción de la identidad y la fragilidad de la memoria, al tiempo que difumina los límites entre la realidad y la imaginación para transformarlos en lenguaje teatral. La entrada será gratuita, aunque el acceso estará sujeto a la capacidad del recinto.

Teatro Benito Juárez

Situado en Villalongín 15, colonia Cuauhtémoc, albergará “Detrás de mí- de Mujeres y Tangos”, de Valeria Vega Solórzano, con coreografía de Elisa Rodríguez. Esta propuesta de danza toma como referencia a personajes icónicos de la literatura universal como Yerma, Carmen, Julieta y Lady Macbeth, explorando los conflictos internos, las decisiones y tensiones que enfrentan, relacionadas con el deseo, la ambición, el poder y los vínculos humanos. La función también será el viernes 27 de marzo a las 20:00 horas, con entrada libre.

Teatro Sergio Magaña

Ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María la Ribera, ese mismo viernes 27 de marzo a las 20:00 horas se presentará “La Tropa No tiene la culpa”, escrita y dirigida por Silvia Macip, con la participación de la compañía La Tropa Plú. La trama inicia cuando la directora informa que tres actrices han abandonado la producción, lo que la obliga a encontrar reemplazos en medio de una situación caótica. Lo que para ella representa un problema serio, se convierte en una comedia para el público, que se intensifica con la llegada de cinco payasas y un payaso. Ellos no solo intentarán rescatar la obra, sino que también pondrán en duda la perspectiva de la directora y las ideas de García Lorca. La entrada será gratuita.

Teatro del Pueblo

Ubicado en República de Venezuela 72, colonia Centro Histórico, se presentará “La Maizada”, de David Olguín, bajo la codirección de Lucio Giménez y Sheyla Carolina. Inspirada en una tradición oral tzoque-popoluca del sur de Veracruz, la obra retoma el mito de Homshuk, el Niño Santo del Maíz, una figura sagrada que ofrece su propio cuerpo como sustento para los pueblos. A través de un recorrido lleno de desafíos, juegos y descubrimientos, la historia busca encontrar tierras fértiles para la siembra.

Esta propuesta invita a reflexionar sobre el origen del maíz, así como sobre valores como la generosidad y la tensión entre el bienestar colectivo y los intereses individuales. La función se llevará a cabo el viernes 27 de marzo a las 15:00 horas y el acceso será libre.

Función “La Danza que Sueña la Tortuga”, con costo

Teatro en CDMX. Especial

Por su parte, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, ubicado en Donceles 36, col. Centro Histórico, se unirá al circuito de funciones. El sábado 28 de marzo a las 19:00 horas, , la compañía “Fayuca Arte de Intercambio” presentará la obra “La Danza que Sueña la Tortuga”, escrita por Emilio Carballido y dirigida por Nohemí Espinosa. Se trata de una comedia de enredos que, con un tono lleno de humor y ternura, retrata a un país en transformación, cuya sociedad intenta dejar atrás prejuicios y abrirse paso hacia la modernidad en el contexto del llamado “milagro mexicano”. A través de los personajes de las hermanas Rocío y Aminta, la historia muestra cómo el amor puede aparecer de manera inesperada en medio de este proceso de cambio social.

En cuanto a los boletos para el Teatro de la Ciudad, estos tienen distintos precios:

Luneta $300,

Primer piso $200

Anfiteatro $150

Galería $100

Además, se ofrece un descuento del 50% para estudiantes de nivel básico, docentes, personas con discapacidad, trabajadores de gobierno y personas afiliadas al INAPAM que presenten una credencial vigente.

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