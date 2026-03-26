Aterriza arte chicano en el Museo del Palacio de Bellas Artes

Pensar a México más allá de la frontera. Ésa una de las ideas que atraviesan la exposición AztLÁn, túnel del tiempo, que presenta el Museo del Palacio de Bellas Artes (MPBA), que reúne más de 70 obras de varias generaciones de creadores de ascendencia mexicana y latina, radicados, principalmente, en Los Ángeles.

Curada por Rubén Ortiz Torres, esta muestra presenta grabado, escultura, pintura, arte objeto, fotografía e instalación. Cortesía Secretaría de Cultura

La muestra se divide en cuatro ejes curatoriales: East Side Stories, Varrio, Desmuralismos y Transtemporalidades. Lowriding con los dioses, que, a lo largo de las salas Nacional, Diego Rivera e Internacional exhiben pintura, escultura, instalación, grabado, arte objeto, material audiovisual, documentos, publicaciones, fotografías y archivo.

“En esta exposición veremos diferentes artistas de distintas generaciones. Por ejemplo, un archivo que da cuenta de cómo en la ciudad de Los Ángeles no ve mucho su pasado ni su historia, pero aquí podremos apreciar cómo los mismos artistas van recuperando y reconstruyendo esa historia, por lo que será posible advertir la influencia de la moda, de la subcultura y de diversas representaciones, como el performance”, explicó Rubén Ortiz Torres, curador de la muestra.

Ortiz Torres también comentó que anteriormente existía una noción de nacionalismo chicano, aunque más recientemente se habla de un internacionalismo chicano, por lo que en esta exhibición se ha apostado por una visión incluyente.

¿Qué efectos ha tenido el movimiento chicano en los tiempos de Donald Trump?, se le preguntó al curador.

“Para ello tienes que ver la exposición, porque ahí vas a ver que hay artistas que están trabajando con ese tema. Desde luego, los artistas están reaccionando a eso, porque es algo que nos afecta directamente a todos los artistas, ya que es un ataque a la educación y a la cultura en general, aunque, desde luego, más para los artistas de color o que vienen de familias de inmigrantes”.

En su oportunidad, Mauricio Maillé, director del Museo del Palacio de Bellas Artes, aseguró que esta exposición no sólo es emblemática, significativa e importante en la historia del arte en México por los vínculos existentes con las comunidades mexicanas en Estados Unidos, sino que “es un ajuste de cuentas que celebramos y que nos enorgullece presentar en un lugar tan prestigioso como estas salas de Bellas Artes”.

La muestra, que permanecerá abierta hasta el 23 de agosto, incluye más de 70 obras de una treintena de artistas como Alfonso González, Jr., Arlene Mejorado, Beatriz Cortez, Carl Nebel, Carlos Almaraz, Carmen Argote, Chaz Bojorquez, Christina Fernández, Gabriela Ruiz, Guadalupe Rosales, Harry Gamboa Jr., Jaime Muñoz Flan, entre otros.