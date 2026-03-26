Revisan el futuro de la Colección Gelman

La Presidenta Claudia Sheinbaum, informó que solicitó a la secretaría de Cultura, Claudia Curiel contactar a los responsables de la colección Gelman-Santander para ver las posibilidades de que permanezca en el país, ante las versiones de que podría no regresar a México.

Desde Palacio Nacional, en su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo fue consultada si el acervo privado, que consta de obras de Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco y Rufino Tamayo, entre otros, no regrese al país tras finalizar su exhibición en el Museo de Arte Moderno.

-“¿Puede confirmarnos si la colección Gelman, la colección privada más importante de arte mexicano, no se irá de México a España?”.

-”Hoy lo leí en una de las columnas, no tengo toda la información. Le pedí a Claudia que me informara, pero sí, nuestro deseo es que se quede en México, hay que hablar con quien tiene esta colección”, respondió.

COLECCIÓN PRIVADA

Luego de la consulta realizada por la Presidenta en su conferencia matutina, sobre la Colección Gelman, el INBAL, que dirige Alejandra de la Paz, expuso que dicho conjunto de obras “ha sido en todo momento una colección privada” y que “sus actuales propietarios son coleccionistas mexicanos y sus bodegas de resguardo se encuentran en nuestro país”.

Detalló que las 30 obras con declaratoria están registradas, catalogadas y bajo supervisión del INBAL, conforme a la Ley Federal y explicó que los propietarios suscribieron un acuerdo de gestión con la Fundación Banco Santander para la itinerancia internacional de la colección y expuso que la salida de las obras se autoriza de manera temporal, mediante los permisos correspondientes otorgados por el INBAL, garantizando su integridad, conservación y retorno a México.

Con información de Juan Carlos Talavera