La Simi Casa tendrá doble Noche de Museo al mes; así puedes disfrutar la experiencia

Si eres fan del Dr. Simi, no puedes dejar de conocer la Simi Casa, un espacio para todas las edades. Para quienes salen tarde de trabajar, la Noche de Museos es una oportunidad perfecta, lo mejor es que ahora serán dos días al mes los que podrás disfrutarla.

Nacido como la imagen publicitaria que buscaba atraer clientes, el Dr. Simi ha roto las barreras y hoy no solo lo encontramos en las Farmacias Similares, sino en conciertos, marcas de tenis y hasta fuera del país, con colaboraciones en Estados Unidos y Japón.

Toda esta fama ha llevado a la aparición de proyectos alternos, incluyendo la Simi Casa, un museo inaugurado en junio de 2025 donde podemos conocer la historia de este personaje a través de la trayectoria de Víctor González Torres, fundador de Farmacias Similares.

A poco más de un año de haber abierto sus puertas, se ha convertido en uno de los recintos museográficos más visitados de la Ciudad de México, especialmente durante la iniciativa de las Noches de Museos, donde han recibido hasta mil 200 visitantes por noche.

Por esa razón y para dar oportunidad a más personas a vivir estas noches temáticas, la Simi Casa decidió hacer no una, sino dos de estas veladas al mes.

Dr. Simi anuncia una segunda Noche de Museos en la Simi Casa

En octubre de 2025, la Simi Casa se unió a las Noches de Museos, un proyecto impulsado por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En menos de un año, han recibido a más de 7 mil personas en estos eventos.

La razón es que no se trata de una visita habitual al museo, sino que, además de que puedes visitarlo en horario extendido, de 6 de la tarde a 12 de la noche, son veladas temáticas donde, además, puedes realizar otras actividades lúdicas.

Por ejemplo, una de las emblemáticas, fue la de Simi Royale, donde los visitantes se transportaron a los años 20 con juegos de casino, jazz en vivo y otras actividades que los llevaron a vivir de cerca la época de oro.

Sin embargo, en esta y otras ocasiones, hubo gente que se quedó sin poder vivir la experiencia, pues por cuestiones de seguridad deben ser grupos controlados. Eso llevó a tomar la decisión de hacer una segunda Noche de Museos al mes.

Esta se llevará a cabo el segundo viernes de cada mes donde, a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche, podrás disfrutar de las actividades especiales. Eso sí, el acceso es por grupos de 350 personas, los cuales están pensados para que ingresen cada hora.

Por lo tanto, le mejor es llegar con anticipación para no tener que esperar mucho ni quedarte con las ganas de vivir la experiencia. Pero de ser así, el último miércoles de cada mes tienes una segunda oportunidad en la Simi Casa.

Solamente debes tomar en cuenta que la temática de la Noche de Museos cambia cada mes, por lo que es mejor estar pendiente de las redes sociales de este recinto para conocer la temática que estará disponible en tu visita.

¿Cuánto cuesta la entrada a la Noche de Museos en la Simi Casa?

La entrada a la Simi Casa, ya sea en horario diurno o durante la Noche de Museos, es de 130 pesos el acceso general y 65 pesos el reducido, tanto para menores de edad como para estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Un dato importante es que, de acuerdo a Carmina González, directora de Relaciones Públicas del Grupo Por Un País Mejor, las ganancias del museo no van para el empresario.

En primer lugar, se reparten entre los empleados y directivos del recinto y, el resto, se dona a instituciones de beneficencia pública de tres tipos: enfocadas a ayudar personas con discapacidad, adultos mayores y medio ambiente.

Por lo tanto, el museo del Dr. Simi forma parte de la línea de negocios sociales del Lic. Víctor González Torres, que busca beneficiar a quienes menos tienen. Por lo tanto, al asistir a estas Noches de Museos de la Simi Casa, contribuyes a estas causas.

¿Sabías que las Noches de Museos no son exclusivas de México? En realidad, nacieron en Alemania en 1997 para atraer nuevos públicos a estos recintos culturales. Fue en 2009 que la Secretaría de Cultura de la CDMX implementó la iniciativa en la capital.

Desde entonces, el último miércoles de cada mes, de enero a noviembre, se realizan actividades especiales dentro de los museos más importantes de la ciudad, en un horario aproximado de 18 a 22 horas.

Actualmente, participan casi 100 recintos, algunos con entrada libre y otros más con un costo simbólico.

Si eres fan del doctor Simi, no dejes de visitar la Simi Casa durante estas actividades especiales, ahora que serán dos Noches de Museos al mes, no tendrás pretexto para no ir.