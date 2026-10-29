Transformar agua de pozo en aceite para mantener encendidas las lámparas de la iglesia durante la vigilia pascual es uno de los prodigios más célebres del santoral de este 29 de octubre.

La memoria de San Narciso de Jerusalén, un venerable patriarca que gobernó su diócesis con más de cien años de edad, nos enseña el valor de la fe inquebrantable ante la difamación y las injusticias humanas.

Narciso soportó con heroica paciencia terribles falsas acusaciones que lo llevaron a retirarse como ermitaño al desierto. Años después, la verdad salió a la luz y regresó triunfalmente a su sede episcopal para seguir guiando a su rebaño con extrema sabiduría.

Santo de hoy 29 de octubre: San Narciso y su oración ante difamaciones Canva

¿Qué santo se celebra hoy 29 de octubre?

El santo que se celebra hoy 29 de octubre es San Narciso de Jerusalén, patriarca del siglo II y III famoso por su extraordinaria longevidad, sus milagros y su paciencia ante las calumnias.

Nacido hacia el año 99, fue nombrado obispo de Jerusalén a una edad muy avanzada. Presidió junto a san Teófilo de Cesarea un importante concilio local donde se acordó que la Pascua siempre debía celebrarse en domingo.

Tras sufrir acusaciones maliciosas, decidió perdonar a sus detractores y retirarse a la vida contemplativa hasta que fue aclamado nuevamente por los fieles para retomar su obispado.

Santo de hoy 29 de octubre: San Narciso y su oración ante difamaciones Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de san Narciso hoy jueves 29 de octubre?

Para pedir el auxilio de san Narciso hoy 29 de octubre, acude a su intercesión cuando busques justicia frente a difamaciones, necesites paz interior o pidas vitalidad y fe firme para la tercera edad.

El anciano patriarca experimentó en carne propia el dolor del juzgamiento injusto, por lo que su amparo espiritual resulta sumamente eficaz para quienes buscan esclarecer la verdad en momentos de malentendidos laborales, legales o familiares.

Santo de hoy 29 de octubre: San Narciso y su oración ante difamaciones Canva

Plegaria de protección e intercesión a San Narciso

Oh San Narciso, pastor venerable que respondiste con silencio, perdón y oración ante la calumnia y el engaño, contempla nuestras necesidades en este día.

Alcánzanos de Dios la gracia de la paciencia en la adversidad, la luz de la verdad en nuestras vidas y la fuerza para perdonar a quienes nos hayan ofendido. Amén."

Santo de hoy 29 de octubre: San Narciso y su oración ante difamaciones Canva

¿Qué otros santos y mártires se conmemoran en el santoral del jueves 29 de octubre?

En el santoral del jueves 29 de octubre también se conmemora a san Terencio de Metz, san Zenobio de Sidón, san Teodoro de Vienne, san Feliciano mártir y san Dodón de Wallers.

La tradición litúrgica también rinde homenaje en este mismo día a otras destacadas figuras de la historia sagrada:

San Zenobio: Presbítero y médico de Sidón que consoló a los mártires en Fenicia antes de dar su propia vida por Cristo.

Presbítero y médico de Sidón que consoló a los mártires en Fenicia antes de dar su propia vida por Cristo. San Terencio de Metz: Obispo del siglo IV recordado por su celo pastoral y la construcción de templos para su diócesis.

Obispo del siglo IV recordado por su celo pastoral y la construcción de templos para su diócesis. San Teodoro de Vienne: Monje abad del siglo VI formado bajo la disciplina de san Cesáreo de Arles.

Monje abad del siglo VI formado bajo la disciplina de san Cesáreo de Arles. San Dodón de Wallers: Abad benedictino de la región de Henao que buscó la santificación en el retiro eremítico.

Reflexionar en los ejemplos de perseverancia que nos ofrece el santoral fortalece nuestro andar diario. Abre tu corazón al consuelo divino antes de las conmemoraciones que el calendario nos traerá para el día de mañana.