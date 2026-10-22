El santoral de este 22 de octubre nos invita a recordar a san Juan Pablo II, el pontífice que sobrevivió a un atentado en 1981 y transformó la historia contemporánea. Su fe inquebrantable ante el sufrimiento lo convirtió en un faro global de esperanza.

La fecha de su fiesta conmemora la misa inaugural de su pontificado en 1978. Su magisterio dejó un legado indeleble mediante numerosas encíclicas y cartas apostólicas.

Santo de hoy 22 de octubre: San Juan Pablo II y su auxilio ante pruebas físicas Canva

¿Qué santo se celebra hoy jueves 22 de octubre?

El santo que se celebra hoy jueves 22 de octubre es san Juan Pablo II, ordenado papa en 1978 y canonizado en 2014. Fue conocido como el "papa peregrino" por visitar más de 100 países llevando consuelo y doctrina fehaciente.

Karol Józef Wojtyła nació en Wadowice, Polonia, en 1920. Tras perder a su familia a temprana edad y vivir bajo regímenes autoritarios, descubrió su vocación sacerdotal en la clandestinidad.

Durante sus 26 años de pontificado promovió el diálogo interreligioso, la defensa de la dignidad humana y el impulso de las Jornadas Mundiales de la Juventud.

Santo de hoy 22 de octubre: San Juan Pablo II y su auxilio ante pruebas físicas Canva

¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de san Juan Pablo II hoy jueves 22 de octubre?

Para pedir el auxilio de san Juan Pablo II hoy 22 de octubre, recurre a su intercesión en momentos de prueba física, angustia familiar o búsqueda de fortaleza espiritual ante la adversidad.

El pontífice polaco enfrentó graves quebrantos de salud en sus últimos años, por lo que miles de fieles le rezan para obtener paz mental, alivio en dolencias y guía ante decisiones complejas.

Santo de hoy 22 de octubre: San Juan Pablo II y su auxilio ante pruebas físicas Canva

Plegaria de intercesión a San Juan Pablo II

Oh San Juan Pablo II, desde la ventana del Cielo danos tu bendición. Bendice a la Iglesia, a los jóvenes, a las familias y a los enfermos.

Obtén para nosotros la gracia de confiar siempre en la Divina Misericordia y la valentía de no tener miedo. Amén."

Santo de hoy 22 de octubre: San Juan Pablo II y su auxilio ante pruebas físicas Canva

¿Qué otros santos y mártires se conmemoran en el santoral del jueves 22 de octubre?

En el santoral del jueves 22 de octubre también se conmemora a san Abercio de Hierápolis, san Abercio obispo, san Marcos de Jerusalén, santa Salomé y los santos mártires Nunilón y Alodia.

La tradición litúrgica recuerda en este mismo día a diversas figuras que dieron testimonio de fe en distintas épocas históricas:

San Abercio: Obispo de Hierápolis en la antigua Frigia, recordado por su testimonio evangelizador.

Obispo de Hierápolis en la antigua Frigia, recordado por su testimonio evangelizador. Santa Salomé: Seguidora de Jesús y madre de los apóstoles Santiago y Juan, presente en la crucifixión.

Seguidora de Jesús y madre de los apóstoles Santiago y Juan, presente en la crucifixión. Santas Nunilón y Alodia: Hermanas y jóvenes mártires en la España del siglo IX por mantener su confesión cristiana.

Hermanas y jóvenes mártires en la España del siglo IX por mantener su confesión cristiana. San Marcos de Jerusalén: Uno de los primeros obispos de origen gentil en la sede jerosolimitana.

Encender una vela y reflexionar en las enseñanzas del santo de esta jornada fortalece el espíritu antes de la conmemoración que la liturgia nos depara para el día de mañana.