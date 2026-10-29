Virgen de la Medalla Milagrosa: historia, oración y favores

La Virgen de la Medalla Milagrosa es una de las advocaciones marianas más queridas por los fieles católicos. Para muchas personas, su medalla representa un símbolo de fe, esperanza y protección al que recurren en momentos difíciles.

Su historia se remonta a una serie de apariciones que marcaron la vida de una joven religiosa en Francia y dieron origen a una medalla que, con el paso del tiempo, se convirtió en un objeto de gran devoción. Pero ¿por qué se le considera milagrosa, cuál es su origen y qué favores se le pueden pedir? Aquí te contamos.

¿Cuál es la historia de la Virgen de la Medalla Milagrosa?

El origen de la Virgen de la Medalla Milagrosa se relaciona con las apariciones que tuvo santa Catalina Labouré, una religiosa de las Hijas de la Caridad, en París, Francia.

De acuerdo con Vatican News, la noche del 18 al 19 de julio de 1830, Catalina tuvo una aparición de la Santísima Virgen María. Meses después, el 27 de noviembre de ese mismo año, volvió a verla y recibió la visión que daría origen a la medalla.

En aquella ocasión, la Virgen apareció sobre un globo terráqueo, con rayos de luz que salían de sus manos. También se presentó una inscripción que invitaba a pedir su intercesión. La imagen se convirtió en el modelo de la medalla que, por indicación de su confesor, comenzó a acuñarse en 1832.

Su nombre de Medalla Milagrosa se popularizó a partir de los testimonios de personas que afirmaban haber recibido favores y gracias después de utilizarla. Entre estos relatos se encuentran los relacionados con la epidemia de cólera que afectó a París en aquella época.

Desde entonces, la medalla se convirtió en un símbolo de devoción mariana para millones de creyentes, quienes recurren a ella como expresión de su fe y confianza en la intercesión de la Virgen.

¿Qué favores se le pueden pedir a la Virgen de la Medalla Milagrosa?

Para quienes profesan la fe católica, la Virgen de la Medalla Milagrosa representa una figura de consuelo y esperanza a la que pueden encomendarse en diferentes momentos de su vida.

Entre las peticiones más comunes se encuentran las oraciones por las personas enfermas, para pedir fortaleza durante una enfermedad y consuelo ante el sufrimiento físico o espiritual.

También hay fieles que recurren a su intercesión para pedir protección para sus familias, encontrar tranquilidad en tiempos difíciles y recibir orientación para tomar decisiones de acuerdo con sus creencias religiosas.

Si deseas dedicarle una oración, puedes hacerlo con estas palabras:

Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.

Sin tardanza pregona lengua mía las glorias y alabanzas de María.

Atiende a mi socorro, gran Señora, y ampárame tu diestra protectora.

Amén.

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Foto: Canva

¿Dónde se encuentra la Virgen de la Medalla Milagrosa?

Uno de los principales lugares de devoción se encuentra en París, Francia, en la Capilla de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, ubicada en la calle del Bac. Este recinto está relacionado con las apariciones de 1830 y recibe a peregrinos que acuden a rezar y participar en celebraciones religiosas en su honor.

En México también existen parroquias dedicadas a esta advocación mariana, donde los fieles se reúnen para asistir a misas, elevar sus oraciones y agradecer los favores que atribuyen a su intercesión.

Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Foto: Canva

La Virgen de la Medalla Milagrosa ocupa un lugar especial en la devoción de muchas personas, quienes llevan su medalla consigo o la colocan en sus hogares como símbolo de fe, esperanza y protección espiritual.