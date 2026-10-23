Cabalgar al frente de tropas cruzadas con casi setenta años y armado únicamente con una cruz de madera inmortalizó en el santoral de este 23 de octubre a san Juan de Capistrano. Este abogado italiano y fraile franciscano demostró que el fervor espiritual puede mover ejércitos y restaurar la fe en épocas críticas.

Según consta en las crónicas de Vatican News y en las actas del Martirologio Romano, su papel en la batalla de Belgrado en 1456 fue determinante para la paz europea. Diversos documentos pontificios lo recuerdan como un brillante predicador, jurista implacable y auténtico baluarte de la reforma franciscana.

Santo de hoy 23 de octubre: San Juan de Capistrano y su auxilio para resolver conflictos legales Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 23 de octubre?

El santo que se celebra hoy 23 de octubre es san Juan de Capistrano, sacerdote franciscano, jurista de formación y célebre predicador renacentista. Es invocado popularmente como patrono de los capellanes militares y de los profesionales del derecho.

Nacido en Capestrano (Italia) en 1386, inició una destacada carrera judicial antes de ingresar en la Orden de los Frailes Menores. Recorrió el norte y centro de Europa congregando multitudes con sus sermones y combatiendo las divisiones eclesiales.

Tras la victoria en el sitio de Belgrado, su cuerpo quedó exhausto y falleció contagiado de peste a los pocos meses.

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¿Cómo pedir el auxilio e intercesión de san Juan de Capistrano hoy viernes 23 de octubre?

Para pedir el auxilio de san Juan de Capistrano hoy viernes 23 de octubre, recurre a él cuando necesites entereza para resolver conflictos legales complejas o requieras valor ante batallas personales.

Este valeroso santo resulta un intercesor ideal para quienes atraviesan pruebas extenuantes de salud física o laboral. Su capacidad para infundir serenidad en situaciones límite consuela a quienes sufren agotamiento extremo.

Santo de hoy 23 de octubre: San Juan de Capistrano y su auxilio para resolver conflictos legales Canva

Plegaria de auxilio a San Juan de Capistrano

Oh Dios, que por medio de san Juan de Capistrano consolaste a tu pueblo en medio de grandes tribulaciones, concédenos vivir seguros bajo tu protección y mantener constante la paz en nuestras vidas. Conmueve nuestro corazón con su mismo ardor y danos valentía para superar cada obstáculo con la cruz de Cristo como escudo. Amén."

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Plegaria de auxilio a San Juan de Capistrano

En el santoral del viernes 23 de octubre se conmemora también a san Ignacio de Constantinopla, san Severino de Colonia, san Alberto de Cashel, san Teodoreto de Antioquía y santa Oda.

El calendario litúrgico honra paralelamente las contribuciones históricas de otras venerables figuras en la cristiandad:

San Ignacio de Constantinopla: Patriarca ilustre que defendió intrépidamente la orto doxia frente a las presiones imperiales.

Patriarca ilustre que defendió intrépidamente la orto doxia frente a las presiones imperiales. San Severino de Colonia: Obispo del siglo IV admirado por su piedad y caridad con los menesterosos.

Obispo del siglo IV admirado por su piedad y caridad con los menesterosos. San Teodoreto de Antioquía: Presbítero y mártir torturado por mantenerse fiel al Evangelio.

Presbítero y mártir torturado por mantenerse fiel al Evangelio. San Román de Rouen: Obispo benefactor que transformó las tierras galas con su labor apostólica.

Obispo benefactor que transformó las tierras galas con su labor apostólica. San Juan de Siracusa: Ilustre obispo siciliano que gobernó su diócesis con sabiduría evangélica.

Dedicar unos minutos de oración a las enseñanzas de estas vidas heroicas fortalece el alma antes de la conmemoración que nos aguarda en la jornada litúrgica de mañana.