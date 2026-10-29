Enrique Krauze reivindica la libertad y la crítica al celebrar 25 años de "Letras Libres" en España

“Letras Libres es el hogar de la libertad y de la literatura”, afirmó ayer el historiador mexicano Enrique Krauze al inaugurar en Madrid (España) el encuentro con el que se conmemoran los 25 años de la edición española de la revista que fundó en 1999.

Vaya que hemos dado batallas contra el fanatismo de la identidad y, como sigue apareciendo por todos los rincones del planeta, con más fuerza cada vez, pues las seguiremos dando.

“Batallas contra el populismo en América Latina y, en particular, en México. Fuimos atacados desde el poder con mentiras, con calumnias. Nunca nos doblegamos y no nos doblegaremos”, comentó el ensayista.

En el Centro Cultural Conde Duque, ante el filósofo Fernando Savater, el escritor Andrés Trapiello, el crítico literario Christopher Domínguez y Daniel Gascón, director de la revista en España, quienes participaron en la mesa El poder de las ideas, Krauze ofreció su pésame ante el trágico choque de trenes ocurrido ayer en Toledo.

El historiador mexicano mostró la portada del primer número de "Letras Libres" donde apareció un Cubo de Rubik. Foto: Captura de pantalla.

Ésta iba a ser una celebración, es decir, una fiesta; ya no será una fiesta, es una conmemoración por el 25 aniversario de la edición española de la revista. Y lo hacemos con ese sentimiento en el pecho: de solidaridad y de dolor con las familias y con España.

“España no es solamente un país ni una segunda patria, ni tampoco lo que llamamos la madre patria. Es realmente una nación hermana indistinguible de México. Yo pienso en la idea de España que me forjé desde niño, como un territorio de concordia”, explicó.

El director de editorial Clío detalló que el primer número de la edición española de Letras Libres, titulada Fanatismos de la identidad, se mandó a la imprenta el 9 de septiembre de 2001, dos días antes del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York.

Hemos llegado a muchísimos lectores en países donde se habla español como primera lengua. Pero cerca de 20% de éstos no está en estos territorios. Además de Estados Unidos, nos leen en Nueva Zelanda, Alaska, Asia. Podemos llegar gratuitamente con contenido sobre cine, teatro, literatura, crítica, política, ideas, pensamiento, debates”, agregó.

El ingeniero de profesión evocó que el escritor y editor Jorge Luis Borges decía que una revista la crea un grupo de personas que quieren apasionadamente algo o detestan apasionadamente algo.

“Nosotros somos un grupo de mexicanos, españoles, latinoamericanos, que no detestamos propiamente, pero sí combatimos, la opresión; todas las formas de opresión. Y vaya que la opresión tiene muchas caras. Y, eso sí, amamos apasionadamente la cultura, la discusión y la crítica”, añadió.

El filósofo español Fernando Savater participó en la primera mesa del encuentro por los 25 años de la revista "Letras Libres". Foto: Captura de pantalla.

Destacó que la revista Vuelta, fundada por el Nobel de Literatura mexicano Octavio Paz, “antecesora y guía de Letras Libres, “nació en un período oscuro, cuando gobernaban Luis Echeverría y José López Portillo: el primer populismo mexicano. Pero coincidió con la transición democrática en España. La luz que venía de España nos irradió y dio un enorme aliento.

Pero ahora que México vive el momento más oscuro de su historia política que yo recuerde, no contamos con la luz de España. Es el más oscuro en opresión y el más peligroso; porque el orden republicano de México, imperfecto como era, tras una continuidad de 200 años, ha sido destruido. Bueno, habrá que reconstruirlo”, señaló.

Krauze se comprometió a “seguir navegando contra la corriente del fanatismo, de la opresión, la mentira y del populismo”. Tema que aborda el número de noviembre que mostró.

Christopher Domínguez coincidió por su parte en que “vivimos años terribles, sobre todo para Krauze, de agresión cotidiana perseverante desde la Presidencia de la República, a micrófono abierto. Pero me siento muy honrado de que la revista haya recibido esta violencia, porque quiere decir que estamos en el camino correcto”.

Y Savater dio un aliento de esperanza al compartir que México ha sido fundamental en su vida.