Despojarse de coronas imperiales para arropar a los indigentes y transformar hogazas de pan en rosas frescas selló en el santoral hoy 17 de noviembre a Santa Isabel de Hungría, excelsa princesa y patrona de las obras de caridad.

Las crónicas eclesiásticas y los elogios solemnes del Martirologio Romano confirman su figura histórica como ejemplo eminente de misericordia hacia los desvalidos y precursora de la asistencia hospitalaria en la Europa medieval.

Qué santo se celebra hoy 17 de noviembre: Santa Isabel de Hungría para que no falte el sustento Canva

¿Qué santo se celebra hoy 17 de noviembre en la Iglesia universal?

Hoy 17 de noviembre la Iglesia católica conmemora a Santa Isabel de Hungría, duquesa de Turingia y terciaria franciscana que consagró su juventud y patrimonio al servicio directo de los enfermos, desvalidos y huérfanos más necesitados.

Nacida en el palacio real de Presburgo, fue entregada en matrimonio al landgrave Luis de Turingia, forjando una unión ejemplar cimentada en la mutua devoción y el auxilio incondicional a las poblaciones azotadas por hambrunas y peste.

Al enviudar tempranamente, afrontó la incomprensión de la nobleza, vistió el sayal de la Tercera Orden de San Francisco y fundó un hospital en Marburgo, donde lavaba heridas y alimentaba diariamente a mendigos con sus propias manos.

Falleció a los veinticuatro años agotada por las privaciones, legando una estela de favores milagrosos que motivaron su pronta canonización apenas cuatro años después de su muerte.

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Cómo pedir la intercesión de Santa Isabel de Hungría este 17 de noviembre

Para implorar el auxilio de Santa Isabel de Hungría, los creyentes acuden a su mediación en situaciones de pobreza extrema, falta de sustento diario en el hogar y en oraciones de protección para quienes padecen enfermedades graves.

La práctica devocional sugiere apartar un momento de calma en la vivienda, encender una vela blanca o rosada frente a una cruz y colocar un trozo de pan o flores en señal de ofrenda y desprendimiento.

Suele invocarse su amparo espiritual para obtener trabajo digno, superar pleitos familiares con paciencia y adquirir generosidad para compartir los propios bienes con quienes más sufren.

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Santoral completo del 17 de noviembre: otros santos y mártires del día

En estrecha unión espiritual con Santa Isabel de Hungría, el santoral del 17 de noviembre venera a insignes modelos de virtud evangélica:

San Gregorio Taumaturgo: Obispo de Neocesarea célebre por su portentoso don profético y los asombrosos prodigios con los que convirtió a pueblos paganos enteros.

Obispo de Neocesarea célebre por su portentoso don profético y los asombrosos prodigios con los que convirtió a pueblos paganos enteros. San Acisclo y Santa Victoria de Córdoba: Hermanos y mártires hispanorromanos que sufrieron tormentos sin claudicar en su testimonio de fe durante las persecuciones imperiales.

San Gregorio de Tours: Ilustre obispo de la Galia e historiador insigne, celoso defensor de la ortodoxia cristiana y cronista fundamental del pueblo franco.

San Hugo de Lincoln: Obispo cartujo de origen borgoñón, venerado por su estricta austeridad personal, temple frente a los reyes y tierna atención a los leprosos.

San Florino de Ramosch: Sacerdote alpino que consagró su ministerio sacerdotal a la catequesis rural, socorriendo con milagros de pan y vino a los campesinos.

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Oración a Santa Isabel de Hungría para bendecir el pan y aliviar necesidades

Para encomendar a su paternal patrocinio las aflicciones económicas y la salud de nuestros seres queridos, rezamos con fervor:

Oh bienaventurada Santa Isabel de Hungría, modelo sublime de compasión y madre de los pobres: vuelve tus ojos misericordiosos hacia nuestras tribulaciones. Tú que preferiste el servicio a los enfermos antes que las comodidades reales, alcánzanos de Dios la bendición del pan cotidiano, la pronta sanación en nuestras dolencias y fortaleza ante las pérdidas. Inflama nuestro corazón de caridad sincera para auxiliar siempre al prójimo desvalido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Practicar la generosidad desinteresada y tender la mano al necesitado purifica las intenciones del alma y disipa cualquier sentimiento de escasez en el corazón. Acoger hoy este espíritu de servicio ilumina la jornada antes de disponernos a recibir las veneradas memorias y solemnidades que nos aguardan en el santoral de mañana.