Arturo Chacón-Cruz rinde homenaje a Juan Gabriel y José José en Bellas Artes

Cuando el tenor Arturo Chacón-Cruz era un joven estudiante de música, colaboró como corista de Juan Gabriel en el Auditorio Nacional y en el Zócalo de la Ciudad de México. Lo recuerda con la emoción del cantante lírico que hoy florece en los escenarios europeos, aunque acepta que él entendió el mundo a través de la música popular, tal como lo mostrará el 8 de febrero, a las 17:00 horas, en el concierto Homenaje a Juan Gabriel y José José, que realizará en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Sí, tuve el privilegio de cantarle coros a Juan Gabriel. Fue cuando era estudiante. Primero en el famoso concierto del Zócalo y luego en el Auditorio Nacional. En ambas ocasiones fui de los coristas y ahora será maravilloso hacer este homenaje, donde participarán integrantes del Estudio de Ópera de Bellas Artes, que van empezando, quienes no tendrán a Juan Gabriel ahí… pero ojalá puedan sentir un poquito la energía que viví con mis compañeros cuando cantamos aquellos coros en los conciertos sinfónicos de Juanga”.

Así lo dice a Excélsior el tenor que el 3 y 7 de abril próximo cantará La Traviata en The Metropolitan Opera; en mayo se presentará con la Ópera de Montreal en Carmen; que cantará con Plácido Domingo en Santander, España, y retornará a México en octubre para cantar Tosca.

Fotos: Cortesía: Lena Kern/ Fetes de la Musique/Morgane Production

¿Cómo recuerda aquellas experiencias en el coro de Juanga? “Era muy divertido y las canciones las conocía muy bien; es de esas cosas que no te das cuenta de lo que estás viviendo. Ahora, en retrospectiva, veo el gran privilegio de estar aquel día (en el Zócalo), cuando estaba más preocupado por cómo regresar a casa. De jovencito no te das cuenta de los tesoros que tienes, pero fue muy emocionante estrecharle la mano a Juan Gabriel”.

¿Cómo llegó a esos coros? “Había audiciones y aprovechaba cualquier hueso, cualquier chamba. Audicioné y me tomaron”.

¿Qué influencia ha tenido la música popular en su trabajo? “Nací en la música mexicana. Pienso que muy pocos habrán nacido como niños queriendo ser cantantes de ópera. Yo creo que 99% de los artistas mexicanos nos imaginamos cantando las de José José, de Juan Gabriel o de José Alfredo en un escenario, y lo hicimos, porque había muchas oportunidades de cantar en fiestas familiares, kermeses o en ferias del pueblo.

Cuando compras un teléfono, a veces viene con algún jueguito integrado en la memoria. Nosotros nacimos ya con esas canciones en el espíritu. No recuerdo haberme sentado a estudiar Amar y querer o El triste y aun así todos las sabemos de memoria”, dice.

¿Qué opina de separar la música popular de la de concierto? “La música no son sólo sonidos, sino expresiones de nuestra alma. Necesitamos unir al que piensa que lo clásico se queda en lo clásico sin sentir, con el que considera que lo popular se queda sin lo clásico. Necesitamos de ambos mundos. Una razón por la cual he destacado en la ópera es porque canto con sentimiento, y eso lo dicen los críticos, que soy uno de los tenores que canta y conmueve más al público”.

¿Qué incluirá en el repertorio del homenaje? “Empezaremos con las clásicas de los años 70 de Juan Gabriel y José José, y terminaremos con Abrázame muy fuerte, que ya es del 2000. Estarán Amor eterno, El triste, Gavilán o paloma y De mí enamórate, entre muchas más”, asegura.

El concierto Homenaje a Juan Gabriel y José José contará con el trabajo pianístico y la dirección concertadora de Abdiel Vázquez y la participación de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes y del EOBA.

VOLVER A TOSCA

Chacón-Cruz también habla de la presentación que tendrá en la ópera Tosca, en Bellas Artes, que cantará con Alfredo Daza y María Fernanda Castillo.

Es una genialidad completa, porque es como una película de Alfred Hitchcock: un drama que tiene comedia, romance, suspenso, misterio y, al final, los cuatro personajes principales mueren.

Esta ópera muestra cómo nos estamos volviendo inmunes a los escándalos, a la prepotencia y a los gobiernos corruptos. Pienso que nos hemos vuelto más individualistas y esta obra nos puede despertar a hacer algo por los demás. Sé que suena idealista, pero así es la obra: nos muestra con la tragedia lo que cuesta perder la libertad”, concluye.

cva*