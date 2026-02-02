Dejan de pagar renta del Salón de la Plástica Mexicana; advierten cierre inminente

El muralista mexicano Julio Carrasco Bretón reveló a Excélsior que las autoridades de la Secretaría de Cultura federal y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirigen Claudia Curiel y Alejandra de la Paz, no han atendido la solicitud para cubrir el adeudo de un año de renta del inmueble que ocupa el Salón de la Plástica Mexicana (SPM).

Ante tal escenario, dicho espacio —situado en Colima 196, colonia Roma Norte—, dedicado a promover el arte mexicano, podría enfrentar su inminente cierre.

Aunado a esto, Carrasco Bretón señaló que este foro expositivo, que depende del INBAL y que en noviembre próximo cumplirá 77 años de su apertura, se encuentra acéfalo desde diciembre pasado y cuestionó que la dependencia no apruebe “el sistema de puertas abiertas con carácter incluyente”, lo que permitiría el ingreso de jóvenes artistas al SPM.

El pasado 14 de enero, los integrantes del Consejo Directivo de Artistas del SPM enviaron una carta a Gerardo Cedillo, coordinador de Artes Visuales del INBAL, en la que pidieron una reunión urgente para tratar estos temas, ante lo cual no hubo respuesta.

Amablemente, le solicitamos con urgencia concertar una reunión para resolver el delicado asunto del SPM”, se lee en la carta obtenida por Excélsior, en la que insisten en abrir las puertas a nuevos artistas miembros al SPM.

Ello, considerando que el Salón es una de las agrupaciones más representativas del arte nacional en la historia cultural de México, un mosaico de la diversidad de expresiones visuales y una de las instituciones más antiguas del mundo con 76 años de trabajo ininterrumpido.

Creado el 16 de noviembre de 1949, el SPM fue fundado por importantes pintores, grabadores y escultores del país, como Diego Rivera, Rufino Tamayo, Frida Kahlo, Juan O´Gorman, Juan Soriano, Olga Costa, Leopoldo Méndez, Pablo O’Higgins y Gerardo Murillo Dr. Atl, entre otros, y actualmente agrupa cerca de 390 artistas.

El inmueble que ocupa el Salón es rentado, pero ya tiene bastante tiempo que no pagan... y el dueño claro que va a pedir (las instalaciones) y nos vamos a quedar sin lugar. ¿Y qué va a pasar?”, cuestiona Carrasco Bretón, vía telefónica, desde Francia.

No se trata de que quedemos como damnificados y que el actual régimen cometa un delito contra la expresión plástica y visual de generaciones de artistas”, afirma el muralista mexicano.

Porque, a su modo de ver, las autoridades no tienen interés en resolver el problema, “así que la situación es muy grave”, advierte el artista que encabeza la Comisión de Honor y Justicia del SPM.

PERMANECE ACÉFALO

¿Desde cuándo no se paga?, se le pregunta a Carrasco Bretón. “Tiene un año que las autoridades no pagan.

Obviamente, esto no es una cuestión personal, pero nuestra llamada de alerta, junto con Aliria Morales, representante del consejo directivo del SPM y de otros colegas, es a evitar que el Salón desaparezca.

¿Han buscado al INBAL? “Le enviamos una carta a Gerardo Cedillo, coordinador nacional de Artes Visuales del INBAL, pero debe estar muy atareado, porque no responde.

Sin embargo, la responsabilidad la tiene la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, y hacia allá va nuestra crítica e inquietud ante la falta de celeridad para resolver el problema”.

¿Cuál es el mayor riesgo? “Se corre peligro de que el SPM cierre. Además, ya tuvimos la experiencia de lo sucedido en Donceles 99, cuando perdimos la otra sede, porque el Salón tenía dos sedes, pero la de Donceles la perdimos con la malograda intervención del entonces coordinador Carlos Bracho”.

¿Por qué la autoridad no resuelve? “Quizá lo que quieren es que los artistas se mueran, que el Salón desaparezca y quedarse con el nombre como museo”.

¿Desde cuándo está acéfalo el SPM? “Desde diciembre, porque dejó el cargo Cecilia Santacruz, pero el INBAL debió haberlo previsto y nombrar a un nuevo coordinador... pero tampoco lo hizo”.

¿El INBAL debe hacer la designación? “Sí, claro, obviamente alguien que no contravenga el espíritu del Salón y de sus integrantes, aunque nunca hemos tenido problemas, salvo cuando Carlos Bracho quiso utilizar el SPM para actividades que no eran lícitas.

Ha habido momentos críticos, pero el SPM ha salido adelante, porque es un espacio democrático y un mosaico de todas las expresiones plásticas y visuales, durante más de siete décadas”, expone.

Finalmente, Carrasco asegura que la labor de difusión y promoción del arte mexicano desde el Salón de la Plástica Mexicana “es silenciosa, pero contundente y efectiva”.

