GUADALAJARA.– “Todos somos cuentos sin terminar”, comentó el escritor indobritánico Salman Rushdie (1947).

“No sabemos cómo va a concluir nuestra vida, porque aún sigue. Y, cuando termine, tampoco sabremos porque ya estaremos muertos. La vida humana es mejor porque no termina”, señaló.

El narrador y ensayista explicó ayer, en el diálogo que sostuvo con el escritor y politólogo Jesús Silva-Herzog Márquez, que le interesa mucho este concepto.

“La vida es realmente incompleta”.

Y evocó que obras como El castillo, de Franz Kafka, quedó incompleto, y “fue mejor”.

De esta forma aludió a su libro de relatos más reciente, La penúltima hora (Penguin Random House), del que afirmó: “Imaginé una historia inconclusa y ustedes deben pensar la forma como debe terminar”.

El autor de Hijos de la medianoche (1981) y Los versos satánicos (1988), sus novelas más famosas, fascinó a sus escuchas al abordar con sentido del humor temas como los libros, la censura, el arte, la palabra, la ficción, la situación política en Estados unidos y su vocación literaria.

Soy mejor persona cuando escribo. Me gusta ser escritor. Soy más feliz cuando escribo que cuando no. No hay nada tan difícil como crear una buena historia. Te mantiene alerta, diferente”, explicó.

El Premio Booker en 1981 confesó que “cuando empecé a escribir, necesitaba una arquitectura, una estructura, antes de ponerle carne a los huesos. Ahora, en vez de tener una estructura arquitectónica, estoy como componiendo jazz. Escribo como un acto de descubrimiento”, estableció ante su atento público.

Me atrevo cada vez más a meterme por callejones sin salida, irme por rumbos que desconozco; y, si no me gusta, retrocedo. Por eso, considero que mi obra es inconclusa”, señaló.

Quien ha escrito tres libros en los últimos tres años, Victory City (2023), Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato y La penúltima hora (2026) destacó que “la ficción me liberó, se abría en mi mente. Es una puerta mágica que no puedo decir cómo se entra, se debe tener una llave, que es difícil de adquirir. Y no la presto”.

Con Jesús Silva-Herzog Márquez. Elizabeth Velázquez

Quien vive en Estados Unidos desde la transición de los milenios está convencido que, a nivel social, hay un cambio de dirección en los vientos.

“Las pasadas elecciones (de medio término, en el que los demócratas arrasaron) demostraron que la gente ya está enferma, que ya no quiere seguir viviendo en esa situación. La narrativa del pasado está empezando a no funcionar, porque se están contando mejores historias.

La Historia no es inevitable. Las cosas pueden cambiar en un tiempo corto. En el mundo de ahora, los cambios son grandes y a rápida velocidad. Ya no hay certezas”, agregó.

El narrador que fue víctima de un ataque violento en Nueva York, el 12 de agosto de 2022, en respuesta al edicto religioso instando a su ejecución, que el líder religioso de Irán, el ayatolá Ruhollah Jomeiní, dictó en 1989 por considerar hereje a Los versos satánicos, dijo que ha seguido escribiendo para pasar esa página.

“No me considero adversario del islam. Vengo de una familia musulmana seglar. Sí, tuvimos al Corán en casa, pero no con una visión religiosa. Los versos satánicos fue mi quinto libro, ahora ya tengo 24. Deseo que vean mi obra por lo que es y no por un escándalo”, añadió.

El escritor fue atacado con un cuchillo en agosto de 2022. Elizabeth Velázquez

Los libros fue otro de los temas de Rushdie.

No es cierto que estén perdiendo lectores. Se están abriendo nuevas librerías, no se están cerrando. A los libros les va bien. Los lectores no son televidentes, pero los libros tienen sus seguidores. Un ejemplo es esta feria, a la que acuden miles de personas en busca de libros”, concluyó.

Y, para confirmarlo, cientos de personas se acercaron a Rushdie para pedirle su autógrafo.