Declaran culpable por terrorismo al hombre que apuñaló a Salman Rushdie

El hombre que apuñaló al escritor Salman Rushdie durante una conferencia en el estado de Nueva York en 2022 fue declarado culpable de varios cargos federales relacionados con terrorismo, una decisión que podría derivar en una condena de cadena perpetua.

Un jurado del Tribunal de Distrito de Estados Unidos en Búfalo encontró culpable a Hadi Matar, de 28 años, por intentar proporcionar apoyo material al grupo libanés Hezbolá, participar en actos de terrorismo transnacional y brindar apoyo material a terroristas.

El veredicto fue emitido tras poco menos de dos horas de deliberación y puso fin a un juicio federal que se prolongó durante una semana.

Ataque contra Rushdie vinculado con la fatua emitida por Irán

Durante el juicio, la fiscalía sostuvo que Matar pasó más de un año investigando la fatua emitida en 1989 por el entonces líder supremo de Irán, el ayatolá Ruholá Jomeini, quien llamó a asesinar a Salman Rushdie tras considerar blasfema su novela Los versos satánicos.

Los fiscales argumentaron que el acusado decidió actuar siguiendo ese edicto y preparó durante meses el ataque perpetrado en agosto de 2022, cuando el escritor ofrecía una conferencia en la Chautauqua Institution, en Mayville, Nueva York.

El fiscal federal Michael DiGiacomo aseguró que el acusado adoptó la ideología del grupo Hezbolá.

Hadi Matar ya había sido condenado por intento de asesinato en un tribunal estatal. REUTERS

Michael DiGiacomo, fiscal federal:

Matar decidió alinear sus valores con los valores terroristas de los dirigentes de Irán".

Por su parte, el asistente del fiscal general de Estados Unidos, John A. Eisenberg, afirmó que el acusado dedicó más de un año a prepararse para ejecutar el ataque.

John A. Eisenberg, asistente del fiscal general:

El señor Matar pasó más de un año sumergiéndose en la ideología violenta de Hezbolá y preparándose para actuar en favor de esta fatua".

Rushdie, de 79 años, sufrió múltiples heridas de arma blanca en la cabeza, el cuello, el torso y una mano. Como consecuencia del ataque perdió la visión del ojo derecho y sufrió lesiones internas que requirieron una cirugía de emergencia, además de un prolongado proceso de recuperación.

Las autoridades estadounidenses señalaron que durante la investigación fueron encontrados materiales relacionados con Hezbolá en el domicilio de Matar, elemento que formó parte de las pruebas presentadas durante el juicio.

El agresor ya había sido declarado culpable de intento de asesinato por un tribunal del estado de Nueva York en 2025 y recibió una condena de 25 años de prisión.

Con la nueva sentencia federal por terrorismo, Hadi Matar enfrenta una pena máxima de cadena perpetua. La audiencia para conocer su condena quedó programada para el próximo 3 de noviembre.