RM de BTS llevará su colección privada a 'RM x SFMOMA': fechas y dónde verla

RM de BTS llevará su pasión por el arte a un escenario distinto al de la música este otoño, con una exposición que promete captar la atención tanto de sus seguidores como de los amantes del arte contemporáneo. El líder del reconocido grupo surcoreano dará vida a un proyecto en colaboración con el Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco (SFMOMA).

La ciudad de San Francisco será el punto de encuentro entre el arte coreano y el arte occidental gracias a esta exhibición especial. El proyecto, titulado RM x SFMOMA, reunirá obras seleccionadas personalmente de la colección personal del rapero junto con piezas pertenecientes al museo.

Fechas y sede de RM x SFMOMA

Del 3 de octubre de 2026 al 7 de febrero de 2027, el Museo de Arte Contemporáneo de San Francisco abrirá sus puertas a esta exposición que estará disponible exclusivamente en esa ciudad de Estados Unidos. Antes de la inauguración oficial, del 1 al 3 de octubre se realizarán vistas previas para los miembros del museo.

La muestra es resultado de una colaboración directa entre RM y el SFMOMA, institución considerada una de las más importantes en el ámbito del arte contemporáneo en Estados Unidos.

El museo alberga colecciones de pintura, escultura, fotografía, arquitectura, diseño y arte multimedia. Además, el edificio destaca por su diseño arquitectónico, desarrollado por Snøhetta y Mario Botta, y cuenta con certificación LEED Gold por sus características ecológicas.

Más de 200 obras serán exhibidas

Alrededor de 200 piezas formarán parte de esta exposición, entre obras de la colección privada de Kim Namjoon, nombre real de RM, y trabajos pertenecientes al museo.

La selección incluye artistas coreanos como Yoon Hyung-geun, Park Rae-hyun, Kwon Ok-yeon, Kim Yun-shin, Do Sang-bong, Jang Wook-jin y Kim Hwan-ki. Junto a ellos también se mostrarán obras de figuras del arte moderno y contemporáneo occidental como Mark Rothko, Agnes Martin, Henri Matisse, Georgia O'Keeffe, Paul Klee y Yves Klein.

“Vivimos en una era marcada por límites, y esta exposición los refleja. Esperamos que el público la aprecie libremente con sus propios ojos, y que esta exposición sea un pequeño pero sólido vínculo entre nosotros”, dijo RM.

La visión artística de RM

A lo largo de su carrera, RM ha demostrado un interés por el arte más allá de la música. Como líder de BTS, rapero, compositor y productor, ha compartido en diversas ocasiones su admiración por distintas corrientes artísticas y ha reconocido que muchas obras han influido en sus letras.

En declaraciones al SFMOMA sobre este proyecto, expresó: “Podría sembrar una semilla de arte, o incluso de autodescubrimiento. Tengo la esperanza de conectar con al menos una persona a través de esta exposición y tener el honor de sembrar esas semillas”.

El cantante ha participado frecuentemente en exposiciones tanto en Corea del Sur como en otros países, lo que ha fortalecido su imagen como un referente cultural global. Su interés por el diseño y las artes visuales se ha convertido en una parte importante de su identidad pública.

BTS prepara nuevo álbum y gira mundial

Mientras se desarrolla esta faceta artística, BTS también se alista para regresar a la música con un nuevo lanzamiento. El grupo tiene previsto presentar un álbum el 20 de marzo, después de casi cuatro años sin un estreno de este tipo.

Tras el lanzamiento de ARIRANG, el grupo iniciará una gira mundial que abarcará 34 ciudades con un total de 81 presentaciones, comenzando en abril y extendiéndose hasta el año siguiente. Además, se ha mencionado que podrían añadirse más fechas conforme avance el tour.

