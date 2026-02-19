Presentan coreografías finalistas en Xalapa; Teatro del estado

XALAPA.- La plataforma independiente de creación artística Movimiento Consciente, Movco.mx, presentará este viernes, a las 20:00 horas, en la Sala Grande del Teatro del Estado, un programa especial integrado por cinco obras que fueron semifinalistas en el Premio Nacional de Danza 2024, realizado en la Ciudad de México.

Luis Hernández, director de la plataforma, explicó que el objetivo es compartir el trabajo que los grupos desarrollaron para competir en uno de los certámenes dancísticos más importantes del país.

5 coreografías veracruzanas fueron seleccionadas en la edición 2024.

El dato

Las coreografías

· El viernes 20 de febrero se presentarán las obras Sala de espera, ¿Quién se robó mi premio? Mutación, Caín, el oprimido y Los perros de la danza.

“Creemos importante que estos trabajos no se queden guardados. Hubo meses de esfuerzo, inversión y acompañamiento de la comunidad.”, señaló.

El programa que se presentará en la sala Emilio Carballido se compone de las piezas Sala de espera, de Refractos Arte Escénico; ¿Quién se robó mi premio?, que presenta el Colectivo de Juguete, y Mutación, de la agrupación Pulso Sía.

También se presentan Caín, el oprimido, de la plataforma Movco, y Los perros de la danza, de Tres Pies del Gato, que dirige Marcel Sierra.

Veracruz destacó en la edición 2024 del Premio Nacional de Danza como el segundo estado con mayor representación, con cinco obras seleccionadas en las categorías A, B y C, de acuerdo con la trayectoria de cada coreógrafo, comentó Mijail Rojas, también integrante de Movco.

Los organizadores informaron que el acceso será gratuito. La presentación se realiza en colaboración con el Centro de Estudios, Producción y Experimentación en Artes (CEPER), institución que también apoyó el traslado de los grupos a la Ciudad de México.

Luis Hernández recordó que producir estas obras implicó meses de trabajo, gastos de creación y traslados, pues fueron piezas desarrolladas específicamente para competir en el premio nacional.

Sobre las dificultades que enfrentan los grupos independientes para acceder a los foros estatales, explicó que Mobco.mx trabaja con otras agrupaciones en una propuesta de modificación a la Ley Municipal de Impuestos, con el fin de hacer más asequible el uso de espacios para la comunidad artística.