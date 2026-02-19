Honran legado y memoria de León-Portilla; Academia Mexicana de la Lengua

Son muchas las aportaciones que el escritor, historiador y filósofo Miguel León-Portilla (1926-2019) legó a la cultura mexicana, por ejemplo, sus estudios, traducciones y sus investigaciones dedicadas a la cultura náhuatl, dice a Excélsior el también historiador Rodrigo Martínez Baracs, quien hoy participará en el homenaje que le rendirá la Academia Mexicana de la Lengua (AML) a tres días de que se cumplan 100 años de su nacimiento.

La ceremonia, que se llevará a cabo a las 18:00 horas en la sede de la AML, ubicada en Donceles 66, Centro Histórico, también contará con la participación de los académicos Gonzalo Celorio, Concepción Company, Diego Valadés, Ascensión Hernández Triviño, Eduardo Matos Moctezuma y Liliana Weinberg.

De acuerdo con Martínez Baracs, entre las aportaciones de León-Portilla “se puede mencionar el rescate de la historia indígena, su cultura y su lengua, en primer lugar de la lengua náhuatl, pero también de las demás que existieron en nuestro país”.

En especial, asegura que el autor de Visión de los vencidos y Los antiguos mexicanos a través de sus crónicas y cantares, “lo que nos permitió fue una aproximación seria a las raíces indígenas en la historia mexicana”, ya que su mirada no fue meramente indigenista, simplista ni unilateral, “sino que él vio todas las raíces que forman parte de México, desde las indígenas y las españolas hasta las grecolatinas y judeocristianas”.

El también integrante de la AML también destacó que León-Portilla “fue un gran nahuatlato, es decir, un gran conocedor, hablante y lector de la literatura náhuatl antigua y moderna, pero sin una visión simplista o patriotera, sino que todo eso lo llevó hacia los estudios serios, pero sin caer en una visión exclusiva para el especialista”.

Y, en ese sentido, destacó los trabajos de divulgación que hizo León-Portilla. “Él, sin duda, hizo estudios de divulgación como Visión de los vencidos y El reverso de la conquista, y otros trabajos para especialistas que pueden hallarse en la revista Estudios de Cultura Náhuatl, aunque siempre lo hizo buscando ser leído y escuchado por cualquier lector”.

¿Es León-Portilla un autor leído? “Don Miguel es un autor que no dejará de ser leído y no va a perder actualidad por la importancia del rescate que él inició. Somos muchísimos sus seguidores y sus discípulos que tratamos de continuar la línea de investigación que él realizó, porque su inteligencia se expresó siempre de manera clara, atractiva y hasta divertida, pero no simplificadora de la historia mexicana”.

¿Qué otra faceta destacaría de don Miguel? “Su faceta como traductor de los textos escritos en lengua náhuatl que, por primera vez, fue posible ver en caracteres latinos gracias al aporte de frailes e indígenas que comenzaron a escribir”.

Recordó que cuando don Miguel publicó La filosofía náhuatl vista a través de sus fuentes, “hubo un pequeño escándalo por decir que existía una filosofía náhuatl, porque antes se decía que toda esta gente sólo tenía religión y que carecía de filosofía”, concluyó.