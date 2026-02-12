Proyecto Usumacinta Medio: Revelan claves del sitio Aguada Fénix, en Tabasco

Luego de que arqueólogos de la Universidad de Arizona y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ubicaran una plataforma de grandes dimensiones en el sitio conocido como Aguada Fénix, en Tabasco, el arqueólogo Takeshi Inomata charló con Excélsior sobre los avances y los enigmas asociados a este sitio.

Aguada Fénix se ubica cerca de la frontera con Guatemala y, de acuerdo con Inomata, fue habitada entre el 1200 a.C. al 700 d.C., año en que habría sido abandonado, sin que hasta el momento se conozca el motivo.

El especialista recuerda que el reciente hallazgo de la plataforma, ideada como un cosmograma, tiene una dimensión de 9 por 7.5 km, la cual es comparable, o incluso mayor, con otras ciudades mesoamericanas posteriores, como Tikal y Teotihuacan, pero fue construida un milenio antes de nuestra era, por lo que sería la más antigua en la región.

La importancia de la plataforma hallada en Aguada Fénix

¿Por qué es relevante la dimensión de esta plataforma?, se le pregunta a Takeshi Inomata. “Porque es tan grande como la de otras ciudades mesoamericanas, pero no se sabía que hubieran existido construcciones tan grandes en un tiempo tan temprano, así que este hallazgo está cambiando el entendimiento de la sociedad maya”.

¿Considera que este sitio tuvo una tecnología avanzada para su tiempo? “Sí, tuvo un importante desarrollo tecnológico, porque antes de Aguada Fénix, en esta región no hubo grandes construcciones, así que los habitantes del sitio debieron inventar y experimentar en la edificación de sus construcciones”.

¿Cuántos centros ceremoniales han hallado en este sitio y qué falta por investigar? “Encontramos poco menos de 500 centros ceremoniales (dispersos), así que sus habitantes estaban bien conectados, hacían muchos intercambios y compartían el mismo tipo de ideas sobre sus construcciones y cosmogonía”.

¿Qué falta por estudiar de estos centros ceremoniales? “En realidad, sólo hemos estudiado una pequeña parte del sitio”.

“Queremos saber más de la gente y de su vida cotidiana”

¿Qué indagarán en la siguiente temporada del proyecto? “Hasta ahora, excavamos en la parte central, en la calzada y en sus canales, sobre lo que ya más o menos tenemos información de sus fechas de construcción y diseño.

Ahora estamos haciendo una excavación en el área donde vivía la gente para saber qué comían, qué cultivaban y quiénes eran sus habitantes. Además de establecer si había gente que venía de otros lugares para asistir a las ceremonias. Queremos saber más de la gente y de su vida cotidiana”, apunta.

¿Por qué se ha insistido que en este sitio no existieron gobernantes? “En el caso de los Olmecas se pueden ver las cabezas colosales, en las que se representaba a los gobernantes, pero en Aguada Fénix no tenemos nada de eso, porque las estructuras y ornamentos, que hasta ahora hemos hallado, son más representaciones de elementos naturales como el jabalí, el cocodrilo o el jade.

En este sitio se representó la experiencia cotidiana de mucha gente y no el poder de una persona especial, porque no tenemos palacios donde vivían gobernantes, aunque eso no significa que toda la gente fuera igual en el sitio, es decir, sí había líderes y eran quienes se encargaban de hacer las observaciones del sol y de las estrellas, y tal vez hicieron el diseño del sitio y organizaban las ceremonias”, explica.

¿Eran líderes sin jerarquía? “Era gente que recibía más respeto de los demás, quienes orientaban la construcción de las estructuras. Eran líderes que aún no tenían tanta fuerza para obligar a los habitantes a trabajar para ellos”.

¿Cuántas personas llegaron a habitar el sitio? “No lo sabemos porque no ha sido fácil encontrar las residencias. Pensamos que la construcción de Aguada Fénix requirió más de mil personas, pero no tenemos la cifra exacta. Lo que pensamos es que mucha gente no vivía en este sitio”.

¿Han ubicado algún taller en Aguada Fénix? “Hemos encontrado muchas herramientas de lítica, tal vez para hacer la construcción y otras cosas. También hallamos algunos basureros al lado de la gran plataforma, pero falta mucho por encontrar”.

Los trabajos de exploración en el sitio de Aguada Fénix forman parte del Proyecto Arqueológico Usumacinta Medio, coordinados por Takeshi Inomata y Daniela Triadán.

*mcam