Gestionan la restitución del Códice Borbónico resguardado por Francia

El asesor de comunicación de la Presidencia, José Alfonso Suárez del Real, informó que tras la aprobación en el Senado de la Ley de Restitución de Patrimonio hacia las colonias, se prepara la solicitud formal para la repatriación del Códice Borbónico, en poder de Biblioteca de la Asamblea Nacional en París, Francia.

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario federal informó sobre los procesos diplomáticos luego de la solicitud formal impulsada por el pueblo hñähñu (otomí) del Valle del Mezquital, en Hidalgo, quienes lo consideran parte crucial de su memoria ancestral e identidad cultural.

El día 28 de enero el Senado de la República aprobó, con algunos cambios, la Ley de Restitución de Patrimonio hacia las colonias en donde existe una apertura de lo que podrá ser llamado ‘La excepción México’. Estamos preparando la solicitud formal, para someterla a consideración de la Presidenta de la República, de la restitución del Códice Borbonicus, a la par de lo que el pueblo hñähñu y en la Asamblea se ha venido trabajando y preparando”, expuso.

Intercambio cultural México-Francia

En su visita a México el pasado 7 de noviembre, el presidente de Francia, Emmanuel Macron y la mandataria mexicana acordaron acciones culturales de alto impacto, incluyendo la exhibición temporal en México del Códice Azcatitlan y el inicio de gestiones para el retorno del Códice Borbónico, ambos resguardados en Francia. Este intercambio busca fortalecer la memoria histórica y la cooperación entre ambas naciones.

Alfonso Suárez del Real también fue consultado sobre la subasta en Francia de 48 piezas del patrimonio México por parte de la casa Bonhams Cornette de Saint-Cyr.

Suárez del Real dijo que el gobierno de México presentó formalmente una reclamación sobre esta subasta.

Sobre el Códice Borbónico

El Códice Borbónico es un valioso manuscrito pictográfico de origen mexica elaborado durante la época de la conquista española de México por sacerdotes indígenas. Detalla calendarios rituales y la fiesta del Fuego Nuevo. Está pintado sobre una larga tira de papel amate (fibra de corteza de higuera) recubierta de una capa de cal o estuco.

Es un documento plegado en forma de acordeón o biombo que mide aproximadamente 14.2 metros de largo. Fue adquirido por la Asamblea Nacional francesa en 1826.

El códice es de carácter religioso y adivinatorio, dividido principalmente en cuatro secciones:

Tonalpohualli): Un ciclo ritual de 260 días dividido en 20 periodos de 13 días (trecenas), utilizado por los sacerdotes para predicciones.

Ciclo de 52 años: Documentación sobre la asociación de los Señores de la Noche y el calendario solar mesoamericano.

Fiestas Mensuales: Relación de las ceremonias de los 18 meses de 20 días que componían el año solar azteca.

Rituales de Cierre: Ceremonias específicas como el encendido del Fuego Nuevo, que marcaba el fin de un ciclo de 52 años

