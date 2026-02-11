Armando Ríos Piter apuesta por un diálogo fuera de la matrix

Para construir una realidad distinta en México, el escritor y político Armando Ríos Piter sugirió salir de la Matrix del conflicto y de la angustia para instalarnos en la reflexión y el diálogo, tal como lo plantea en su más reciente libro “Guía práctica para salir de la Matrix”, que presentó ayer en la librería Mauricio Achar, acompañado de las académicas Claudia Alejandra Colosio y Estrella Ortega Enríquez.

Publicado por la editorial Océano, el libro es una puerta de entrada a numerosas lecturas que atraviesan la historia del pensamiento, que apuestan por una reflexión desde el presente para comprender, reflexionar y disfrutar el presente.

“Es un libro un poco como una oferta de decir: a ver, yo me chuté estas lecturas, se las pongo a disposición, tuve estas conclusiones y que cada quien, si le son útiles e interesa, las pueda desdoblar y empecemos a construir un diálogo. La Matrix, para mí, es como salirse de esa formalidad de que el mundo funciona de una forma y que te tienes que adecuar a eso”, explicó el también colaborador de Excélsior.

Sin embargo, aclaró que el libro no fue escrito desde la posición de un gurú ni de un iluminado o de un político que dicta una verdad para que todos la sigan.

“Lo que trato de poner aquí no es que yo sea un gurú en el tema, sino más bien ofrecer lecturas que a mí me fueron útiles y que, si a la gente le generan inquietud y atractivo, pues que se metan y podamos ampliar el horizonte. Entonces, la idea del libro es precisamente construir un diálogo en torno a nuevas ideas para construir una realidad distinta para el país”.

Ríos Piter también expuso que, en los tiempos actuales de rapidez mediática e incertidumbre, el ser humano deja de pensar en lo glorioso que es vivir el presente, por lo que nuestra mente se concentra en los gastos o en cumplir las expectativas de los demás y, por tanto, se vive en un futuro incierto y lleno de angustia.

También reconoció que al ciudadano actual no le importa la grilla tradicional ni los liderazgos políticos. “A la gente no le importa que los liderazgos políticos te digan cosas que la gente advierte como falsas. Por ejemplo, acabar con la pobreza y con la corrupción.

Por último, Ríos Piter subrayó que México está diseñado para ser un faro del mundo. “Yo estoy convencido de eso: México va a iluminar al planeta, porque tenemos a la gente más robusta para eso, pero nos peleamos por la grilla o por ver a qué equipo le vas. Y aunque esos pleitos absurdos van a seguir existiendo —no crean que esto es arte de magia—, hoy tenemos la oportunidad, creo yo, de decidir si solamente te quedas en ese pleito o si de repente lo rebasas y pones arriba la posibilidad de pensar juntos en una realidad distinta”.