Colegio Conrad Gessner colabora con autoridades tras señalamientos contra excolaborador

El Colegio Conrad Gessner en Ixtapaluca, Estado de México informó que se encuentra colaborando de manera plena con las autoridades competentes, luego de que en días recientes se difundiera en distintos medios de comunicación información relacionada con presuntas conductas inapropiadas atribuidas a un excolaborador de la institución.

A través de un comunicado oficial, la institución educativa expresó su profunda preocupación por los señalamientos y reiteró que su prioridad absoluta es la seguridad, el bienestar y la integridad de sus alumnas y alumnos.

Activaron mecanismos institucionales correspondientes

La dirección del colegio señaló que, desde que tuvo conocimiento del caso, se activaron de inmediato los mecanismos institucionales correspondientes, entre los que se encuentran dar aviso a las autoridades inmediatamente, coadyuvar con las mismas para el esclarecimiento de los hechos, así como la revisión y fortalecimiento de los protocolos de supervisión y seguridad, particularmente en actividades extracurriculares.

Asimismo, el Colegio Conrad Gessner dio a conocer el inicio de un proceso de auditoría interna y la incorporación de acompañamiento externo especializado en materia de protección infantil, como parte de una estrategia integral para reforzar entornos seguros dentro de la comunidad escolar.

“La institución rechaza de manera categórica cualquier forma de violencia o abuso y mantiene un compromiso firme con una educación basada en valores, respeto y la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes”, señala el comunicado.

La comunidad educativa indicó que comprende la preocupación legítima de madres, padres de familia y de la sociedad en general, por lo que mantendrá una comunicación abierta y responsable, respetando en todo momento el debido proceso legal y la confidencialidad que el caso amerita.

Finalmente, el colegio reiteró que no tolerará conductas que vulneren la dignidad de sus estudiantes y reafirmó su disposición para colaborar con las autoridades hasta el total esclarecimiento de los hechos.