Documental reflexiona sobre la tauromaquia

En un contexto marcado por la polarización en torno a la tauromaquia, el equipo de Eureka Films anunció la presentación de su documental Dogma. Todos somos pecadores, realizado en Xico, Veracruz que abre un espacio de escucha y reflexión en medio de un debate social cada vez más confrontado.

El preestreno será este viernes a las 18:00 horas en el Ágora de Xalapa.

Los realizadores destacaron que el documental no pretende convencer a nadie ni tomar partido, sino comprender un fenómeno cultural.

Daviel Reyes González, director de Dogma y Héctor González Amador, gerente de producción, subrayaron que la comunidad taurina de Xico atraviesa un proceso de reorganización frente a las prohibiciones y a un clima social adverso. “Observamos a una comunidad que se agrupa para resistir, que busca estrategias para mantenerse unida en un momento de desánimo general, sobre todo después de la pandemia”, señalaron.

Reyes González explicó que el filme fue su trabajo de titulación dentro de la Especialización en Estudios Cinematográficos de la Universidad Veracruzana.

La investigación tomó dos años e incluyó aproximaciones desde la antropología, la fenomenología de la religión y el análisis periodístico de la conversación pública.

En la visión del director del documental, la idea sobre no querer polarizar aún más el controvertido tema d ela fiesta brava es clara. En su cuenta de Instagram Daviel Reyes González señaló:

“Dogma es una historia que llevaba veinte años intentando contar. Es un #documental que va sobre personas, no sobre #toros. Va del mundo cambiando, de quiénes somos cuando miramos al otro y de cómo deseamos que el otro nos mire de vuelta. Es un paseo, no una pesquisa, por las dinámicas de una comunidad profundamente conectada a su fe. Es el relato de lo que ellos cuentan de sí mismos; y es, en cierta forma, mi propia búsqueda de fe”.

El equipo detrás de Dogma. Todos somos pecadores

Daviel Reyes González (Director).

Héctor González Amador (Gerente de producción).

Carlos Tonatiuh Lazcano Arcos (Productor).

Talía Alejandra Pedraza Nambo (Diseñadora de producción).

Héctor Amador Brauer (Director de fotografía).

*mcam