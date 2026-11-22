El periodista y escritor mexicano Humberto Padgett León murió este domingo 22 de noviembre, después de enfrentar durante más de un año un cáncer de lengua. Su esposa, la también periodista Mariel Ibarra Falcón, confirmó el fallecimiento mediante un mensaje en redes sociales.

La familia compartió una esquela con una fotografía en blanco y negro del comunicador, acompañada de los años 1975-2026. En su publicación, Ibarra explicó que Padgett falleció en su casa, tranquilo y acompañado de sus seres queridos, después de recibir distintos tratamientos contra la enfermedad.

Esposa de Humberto Padgett confirma su muerte

Mariel Ibarra Falcón dio a conocer la noticia con un mensaje en el que recordó la vida de su esposo, su trabajo como periodista y la manera en que enfrentó el cáncer desde que recibió el diagnóstico en 2025.

“Con profundo dolor les comparto que mi esposo, el periodista y escritor Humberto Padgett, emprendió este día el vuelo para explorar nuevos mundos y existencias”, escribió Ibarra en su publicación.

La periodista también explicó que su esposo pasó sus últimos momentos en casa, rodeado de las personas que lo querían. En su despedida, agradeció a quienes acompañaron a Padgett durante su vida, entre ellos sus colegas, fuentes informativas y maestros de periodismo.

“A quienes lo amamos profundamente nos queda su cariño, los momentos compartidos, su humor, sus lecciones y las preguntas de su infinita curiosidad. Al periodismo le queda el ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad”, expresó.

¿Qué enfermedad tenía Humberto Padgett?

Humberto Padgett fue diagnosticado con cáncer de lengua en agosto de 2025, enfermedad por la que recibió tratamientos de quimioterapia y radioterapia. El propio periodista compartió públicamente distintos momentos de su proceso y las complicaciones que enfrentó.

En agosto de 2026, Padgett informó que el cáncer se había extendido a otras partes de su cuerpo, entre ellas el cuello, un pulmón y el hígado. La enfermedad también afectó su capacidad para hablar, por lo que recurrió a herramientas de inteligencia artificial para continuar comunicándose.

Humberto Padgett León, junto a su esposa Mariel Ibarra, durante su intervención en el acto de reconocimiento de responsabilidad de la FGJCDMX Cuartoscuro

El periodista creó un avatar digital con el que compartió un mensaje en el programa radiofónico de Ciro Gómez Leyva, el 25 de agosto. Durante aquella intervención explicó que, pese a las dificultades de salud, buscaba continuar con su trabajo periodístico y agradeció el apoyo recibido.

¿Quién fue Humberto Padgett?

Humberto Padgett León fue un periodista de investigación y escritor mexicano con más de 25 años de trayectoria, reconocido por sus reportajes sobre narcotráfico, corrupción, violencia y violaciones a los derechos humanos.

A lo largo de su carrera colaboró con medios como SinEmbargo, Emeequis y el noticiero de Ciro Gómez Leyva. Sus investigaciones le permitieron obtener diversos reconocimientos nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Periodismo, el Premio Internacional de Periodismo Rey de España y el Premio Ortega y Gasset.

También fue autor de libros como Jauría: la verdadera historia del secuestro en México, Las muertas del Estado y Guerrero: los hombres de verde y la dama de rojo, en los que documentó la violencia, el crimen organizado y sus vínculos con distintas instituciones.

Uno de sus trabajos más conocidos fue una investigación sobre el narcomenudeo en Ciudad Universitaria, realizada en 2017. Durante aquella cobertura fue agredido y amenazado por sujetos relacionados con la venta de drogas, lo que derivó en denuncias y un proceso legal que se prolongó durante varios años.

En agosto de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ofreció una disculpa pública al periodista y su familia por irregularidades en la investigación de las agresiones y por no proteger adecuadamente sus datos personales, de acuerdo con la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.