En la exposición Río Culebra, la ceramista y diseñadora Fanel Reyes explora las historias y los mitos que rodean a la figura femenina a través del barro, material que utiliza para recuperar y contar las historias de sus ancestras.

La muestra permanecerá abierta hasta enero próximo en El Alacrán, sede alterna del Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca (IAGO).

Nacida en la ciudad de Oaxaca, pero con raíces familiares en San Mateo Piñas, en la región de la Sierra Sur, Reyes evoca sus orígenes y el papel de las mujeres en esta zona montañosa del estado mediante relatos transmitidos de generación en generación a través de la tradición oral.

“Río Culebra se inspiró en el río más cercano de la Sierra Madre del Sur, de donde son las mujeres que están representadas en las esculturas”, indica.

Durante una década, la artista ha experimentado con distintos tipos de barro y técnicas locales, aprovechando la diversidad alfarera de Oaxaca. Además, ha aprendido de maestras alfareras de distintas comunidades de México y Japón.

Para elaborar las piezas que presenta en El Alacrán, utilizó barro de Santa María Atzompa, comunidad de tradición alfarera ubicada al poniente de la capital oaxaqueña.

“La selección de materiales tuvo que ver con lo local; el barro es una forma de usar la cultura cerámica de Oaxaca y las efigies mesoamericanas previas a la invasión española”, explica.

Fanel Reyes recupera mitos e historias de mujeres en la exposición Río Culebra IAGO

La obra de Reyes se caracteriza por su vínculo con las tradiciones locales y sus raíces familiares, con referencias frecuentes a la escultura y los códices de las culturas mesoamericanas.

Interesada en las artes y los oficios, la creadora incorpora en su trabajo procesos manuales como la cerámica y el grabado, además de técnicas gráficas como la serigrafía y la risografía, un método de impresión que utiliza esténciles digitales.

La artista ha participado en exposiciones en Tokio, Aspen, Bogotá, Ciudad de México y Oaxaca.

bgpa