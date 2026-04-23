Reportan goteras en el Conservatorio; rehabilitación reciente

Estudiantes del Conservatorio Nacional de Música (CNM) denunciaron ayer la aparición de goteras y filtraciones de agua en al menos dos salones de esta institución académica, a sólo 33 días de que la secretaria de Cultural, Claudia Curiel, entregara los trabajos de la primera etapa del proyecto integral de la rehabilitación y mantenimiento en dicha institución que destinó 28.9 millones de pesos.

Los alumnos difundieron un par de videos, luego de la lluvia del pasado martes, en los que se aprecia una cascada de agua que cae al centro de una de las aulas y su posterior encharcamiento.

Excélsior consultó a Mariana Velázquez, presidenta de la Sociedad Estudiantil del CNM, quien confirmó la veracidad de los videos y reconoció que aún no conocen la dimensión de los daños.

“El número de salones (afectados) aún no lo tenemos con exactitud, ya que las goteras no son visibles a simple vista. Sin embargo, uno de los salones (marcado con el número 148) fue el más afectado”, expuso, el cual, incluso, registró algunos desprendimientos.

Además, Velázquez indicó que hasta las 15:45 horas de ayer, las autoridades no les habían brindado información sobre las afectaciones, las medidas preventivas ni la reprogramación de clases que serán suspendidas en las aulas.

Por la tarde, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que dirige Alejandra de la Paz, emitió una breve nota informativa en la que admitió las afectaciones en dos salones del Conservatorio y justificó que, “a causa de las lluvias registradas en los últimos días en la Ciudad de México, la noche del 21 de abril se registró el daño de una tubería debido a la acumulación de residuos en las bajadas pluviales”.

Además, expuso que “las afectaciones se atienden conforme a los dictámenes correspondientes y se realizan trabajos con supervisión técnica especializada y verificación del sistema de desagüe”, pero no abundó si emprenderán un diagnóstico más amplio en las instalaciones.