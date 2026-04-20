Exigen frenar desalojo de la Fundación Cultural Arturo Herrera Cabañas

PACHUCA.— Integrantes de la comunidad cultural de Pachuca, Hidalgo, se manifestaron ayer en defensa de la Fundación Cultural Arturo Herrera Cabañas y para demandar la permanencia de ésta en el inmueble que ocupa desde hace casi 30 años en el centro de la ciudad, luego de que autoridades estatales plantearan su devolución.

La movilización inició en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres y avanzó hacia Plaza Independencia, donde se realizó un mitin frente al Reloj Monumental.

Durante la concentración, artistas, promotores culturales y ciudadanos expresaron su preocupación por la posible desocupación del espacio.

Integrantes de la comunidad cultural de Pachuca, Hidalgo, se manifestaron ayer en defensa de la Fundación Cultural Arturo Herrera Cabañas. Emmanuel Rincón

De acuerdo con los participantes, el inmueble ha funcionado como sede de exposiciones, talleres y actividades formativas, por lo que consideraron que su eventual desalojo tendría impacto en la oferta cultural de la capital hidalguense.

Historia y riesgo de demolición

Irma Eugenia Gutiérrez, representante de la fundación, señaló que el edificio estuvo en riesgo de demolición hace tres décadas, cuando se contemplaba su uso como estacionamiento.

Indicó que, en ese momento, la intervención de la sociedad permitió conservar el inmueble y destinarlo a actividades culturales, por lo que la actual situación representa un nuevo riesgo para la continuidad del proyecto.

La protesta ocurre después de que el gobierno estatal solicitara la devolución del inmueble, con el objetivo de destinarlo a la instalación de un museo.

La movilización inició en la Rotonda de los Hidalguenses Ilustres y avanzó hacia Plaza Independencia, donde se realizó un mitin frente al Reloj Monumental. Emmanuel Rincón

El conflicto por el café y el lucro

De acuerdo con los integrantes de la Fundación Arturo Herrera Cabañas, todo ocurre luego de que al ser una asociación civil sin fines de lucro, “no cuenta con presupuesto estatal y, para dar servicio a los visitantes y conseguir algún fondo destinado íntegramente para sus actividades, se decidió abrir una barra de café”.

Al respecto, las autoridades estatal y municipal señalaron que éste es un objetivo de lucro, pese a que los fondos están destinados a las actividades primordiales.

Ante este escenario, los manifestantes pidieron establecer mesas de diálogo y explorar alternativas.

El pasado viernes, la Fundación Cultural Arturo Herrera Cabañas envió una carta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, en la que detalló que durante 32 años, dicha fundación se ha dedicado a la promoción de la cultura, arte y deporte. "Sin embargo, hoy, el gobierno del estado pretende desalojarla del edificio que ocupa en el Centro Histórico de Pachuca".

Carta abierta a las autoridades. Especial

Explicó que a lo largo de su historia, en dicho foro se ha expuesto obra de Rufino Tamayo, Enrique Garníca, Erik Reyes y Gabriel Téllez, y se han impreso libros sobre el estado de Hidalgo y sobre literatura, en donde se han presentado figuras como Elena Poniatowska, Enrique Gómez Levi, Arnaldo Córdova, Pablo González Casanova y Miguel Ángel Granados Chapa, entre otros.

En suma, detallaron, "la Fundación Arturo Herrera Cabañas ha sido un espacio plural, que ha motivado la participación ciudadana y el diálogo, lo mismo con grupos feministas, sindicales, organizaciones de la sociedad civil que entre candidatos e instancias de gobierno.

Y se nos han confiado acervos que datan de la época revolucionaria a la fecha; como el de Francisco Castrejón, Miguel Ángel Granados Chapa, Arturo Herrera, Apolinar Herrera, Rodolfo Tuirán, Heladio Vera, Raúl Vargas o Bonfilio Salazar, entre otros", expuso.