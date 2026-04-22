"Creo que ahorita es el lugar más seguro del país": Turistas regresan a Teotihuacán tras reapertura

Apenas reabrieron las puertas, el flujo de visitantes volvió a las pirámides, pero el ambiente distaba de ser el habitual. Elementos de seguridad, revisiones y accesos limitados definieron la experiencia en una jornada atravesada por el recuerdo reciente de un hecho violento que sacudió a uno de los sitios más emblemáticos del país.

Para muchos, la decisión de asistir implicó una mezcla de incertidumbre y determinación.

“Nos arriesgamos a venir”: turistas mantienen sus planes

Carlos Paz, visitante proveniente de Guadalajara, llegó a Teotihuacán sin saber con certeza qué encontraría tras los acontecimientos recientes. Aun así, decidió continuar con su visita.

“Nos arriesgamos a venir. No sabemos si van a abrir, pero sí lo que podamos ver, porque yo no conocía”, relató.

Members of the National Guard walk in front of the Moon Pyramid, as the Teotihuacan pyramids reopen after being closed following an incident in which a gunman killed a Canadian woman and wounded several others before killing himself, according to authorities, in San Martin de las Piramides, on the outskirts of Mexico City, Mexico, April 22, 2026. The Teotihuacan pyramids are one of the country's most visited tourist sites. REUTERS/Henry Romero REUTERS

Su caso no fue aislado. Varias personas coincidieron en que, pese al impacto de lo ocurrido, cancelar el viaje no era una opción, especialmente cuando se trataba de un destino que representa identidad cultural.

“Las zonas arqueológicas son muy bonitas, es lo que nos identifica como México, más que edificios modernos”, agregó.

Seguridad visible cambia la percepción

Uno de los elementos más notorios durante la reapertura fue la presencia de la Guardia Nacional y otros cuerpos de seguridad. Para algunos visitantes, esto resultó clave para recuperar la confianza.

“No me siento nada inseguro… viendo toda la seguridad que hay ahorita. Creo que es el lugar más seguro del país ahorita”, señaló Paz.

La percepción fue compartida por otros asistentes. María de Jesús Román, quien acudió junto a su familia, afirmó que el despliegue de vigilancia generó tranquilidad.

“Aquí me siento segura, la verdad sí. Al ver tanta policía… es lo más seguro que podemos tener”.

Incluso, las revisiones en accesos fueron bien recibidas por algunos turistas, quienes las consideran necesarias tras lo ocurrido.

“A partir de lo que pasó, es necesaria una revisión y me voy a sentir más seguro”, explicó otro visitante.

La fila para entrar a Teotihuacán REUTERS

Un hecho “inédito” que marca un antes y un después

Para visitantes locales, lo ocurrido representa un punto de quiebre en la percepción de seguridad en espacios turísticos. Leonardo Espinosa de los Monteros, originario de la Ciudad de México, calificó el hecho como algo sin precedentes.

“Era algo totalmente imposible de saber que podía suceder… debieron haber tomado hace mucho tiempo medidas para asegurar los sitios arqueológicos”.

Además, consideró que este episodio podría tener consecuencias en la forma en que turistas nacionales e internacionales perciben al país.

“La gente se va a preguntar dos veces: ¿será bueno ir?, ¿será seguro?… van a preguntar si hay Guardia Nacional, si hay policía”.

Aunque el ambiente estuvo marcado por la cautela, también se percibió una intención de no abandonar espacios culturales clave. Algunos visitantes reconocieron el contexto de violencia en el país, pero decidieron seguir adelante con sus planes.

“Estamos viviendo tiempos de violencia… es triste, lamentable, pero ya lo teníamos planeado”, comentó María de Jesús.

Reproducir Los visitantes regresan a Teotihuacán

bgpa