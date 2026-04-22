Festival de las Infancias GRATIS en el Planetario, CDMX: observación nocturna y más
El Festival de las Infancias que se realizará en el Planetario, ubicado en CDMX, está diseñado para que las familias disfruten de una velada educativa sin costo alguno.
El Festival de las Infancias 2026 se realizará en el Planetario Luis Enrique Erro, ubicado al norte de la Ciudad de México (CDMX); se trata de un evento con acceso gratis en el que podrán disfrutar niños y adultos.
En marco del Día del Niño, el Festival de las Infancias en el Planetario, se une a la tradicional cartelera de la Noche de Museos.
La cita es el próximo miércoles 29 de abril del 2026, en el Planetario Luis Enrique Erro, centro de divulgación de ciencia y tecnología que pertenece al Instituto Politécnico Nacional.
Actividades en el Festival de las Infancias 2026 en el Planetario
Este evento está diseñado para que las familias disfruten de una velada educativa sin costo alguno, por lo que lo único que tienen que llevar los asistentes es la mejor actitud para divertirse.
La agenda de actividades incluye desde obras de teatro hasta pinta caritas y mucho más:
- La magia de la química y los colores
La actividad consiste en demostrar los colores característicos de los elementos químicos, explicando su empleo para casos cotidianos como los fuegos artificiales, en colaboración con el Club de Divulgación de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Energía y Movilidad.
De 17 a 18 horas | Explanada
Cupo limitado a 80 participantes
- Pinta caritas
Actividad lúdica y creativa donde niñas, niños y público en general podrán transformar su rostro en una obra inspirada en el universo, a través de diseños alusivos a planetas y estrellas.
De 17 a 19 horas | Explanada
Cupo limitado a 50 participantes por hora
- El misterio de la Familia Hylela
En un mundo bajo el agua, pequeños animales marinos ven su hogar amenazado por la contaminación. A través de sus historias, esta obra nos invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras acciones y la importancia de cuidar y restaurar el medio ambiente, en colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
De 17:30 horas | Explanada
Cupo limitado a 80 personas
- Barbie STEM
Acompaña a Barbie en su proyecto científico y descubre cómo organizar tu dinero: qué comprar, cómo repartirlo y usarlo con inteligencia para lograr tus ideas, jugar, decir y convertirte en una mente brillante, en colaboración con la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas.
De 18 a 20 horas | Explanada
Cupo limitado a 8 participantes cada 30 minutos
- Cráteres Lunares
En este taller, los participantes explorarán cómo se forman los cráteres en la superficie de la Luna y otros cuerpos celestes, comprendiendo el fenómeno de los impactos meteoríticos y sus efectos, en colaboración con la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico.
De 17 a 18 horas | Explanada
Cupo limitado a 20 participantes cada 30 minutos
- Observación nocturna
Observa las maravillas del universo a través de telescopios que tendremos disponibles, en colaboración con la Sociedad Astronómica ESIA Ticomán y el grupo Skyshop.
De 18 a 20 horas | Jardín Posterior
Sujeto a condiciones climáticas
Cupo limitado a 80 personas por hora
- Te voy a contar hasta tres, cuentos y leyendas sobre las galaxias y estrellas
Espectáculo interdisciplinario con títeres y malabares en donde se narran cuentos y leyendas del México antiguo sobre el nacimiento de las estrellas y otras cosas bellas.
De 19 horas | Explanada
Cupo limitado a 50 personas
Además habrá un Domo Móvil, en donde el Planetario ofrecerá funciones especiales como Solaris, 3, 2, 1 Despegue y Yo Tierra en diferentes horarios desde las 17:00 hasta las 20:00 horas.
¿Cómo llegar al Planetario Luis Enrique Erro?
Para llegar al Planetario Luis Enrique Erro, ubicado en la Unidad Profesional Adolfo López Mateos del IPN en Zacatenco, puedes utilizar diversas opciones de transporte público o auto particular:
En Transporte Público
- Metro: La estación más cercana es Politécnico (Línea 5 - Amarilla). Al salir, debes caminar aproximadamente 15 minutos sobre la Av. Wilfrido Massieu en dirección al complejo del IPN. Otra opción es la estación Lindavista (Línea 6 - Roja), caminando un tramo similar hacia la misma avenida.
- Metrobús: Puedes utilizar la Línea 6 y bajar en la estación San Bartolo o Instituto del Petróleo. Desde ahí, puedes caminar o tomar un transporte corto hacia la Av. Wilfrido Massieu.
- Autobús/Colectivo: Existen rutas que pasan por la Av. Instituto Politécnico Nacional y la Av. Wilfrido Massieu, provenientes de puntos como Metro La Raza o Potrero.
En Auto Particular
- Ruta: La dirección exacta es Av. Wilfrido Massieu 394, Nueva Industrial Vallejo, Gustavo A. Madero. Las vías principales de acceso son el Eje Central Lázaro Cárdenas y la Av. Instituto Politécnico Nacional.
- Estacionamiento: El planetario no cuenta con estacionamiento público dentro de sus instalaciones; el estacionamiento interno suele estar reservado para personal del IPN. Se recomienda estacionar en las calles aledañas.
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