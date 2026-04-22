Reapertura de Teotihuacán se retrasa tres horas; turistas hacen fila

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que la zona arqueológica de Teotihuacan y sus museos reabrieron al público el día de hoy “con un protocolo de seguridad reforzado, en coordinación con la Guardia Nacional y autoridades de los tres órdenes de gobierno”.

Sin embargo, aclaró que, luego del ataque ocurrido la tarde del pasado lunes, este sitio declarado Patrimonio de la Humanidad desde hace casi cuatro décadas, operará en sus horarios habituales, de 8:00 a 17:00 horas, aunque el acceso a la Pirámide de la Luna permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Aunque la reapertura se retrasó por casi tres horas, los turistas hicieron fila y esperaron pacientemente Reuters

El operativo de seguridad está conformado por 150 elementos de seguridad que también buscan erradicar el comercio informal y vigilar las zonas aledañas. En la zona arqueológica habrá catorce uniformados, vigilando el inmueble histórico.

Un recorrido realizado por Excélsior, permitió observar el dispositivo de seguridad y verificar las medidas que se toman, entre las que destaca revisión de bolsas y no permitir acceso a bultos voluminosos.

Aunque la reapertura se retrasó más de tres horas, los turistas que llegaron en autos privados o en camionetas de servicios turísticos, hicieron filas entusiasmados por ingresar al recinto.

Las medidas se implementan luego del ataque que dejó dos personas fallecidas: una turista canadiense y el atacante, quien ya fue identificado.

Teotihuacan es el segundo sitio arqueológico más visitado de México, tan sólo en 2025 recibió 1 millón 785,275 de visitantes, sólo después de Chichén Itzá, que durante ese mismo año recibió 2 millones 182,034 personas.