Recrea los secretos del alma humana; Aimée Joaristi exhibe Bestiarios

La artista costarricense-cubana Aimée Joaristi arribará a la Ciudad de México con la muestra individual Bestiarios, que reunirá ocho obras inéditas de retratismo abstracto de corte político, que abrirá el 7 de febrero a las 19:00 horas, en la galería Byron53 (en Polanco), en el marco de la Semana del Arte.

“Bestiarios es una serie que parte de mi imaginario, de la parte de los secretos del alma y de todo lo oscuro que podemos tener dentro los seres humanos en los lugares más recónditos”, detalló a Excélsior la creadora que tiene obra en Cuba, Letonia, Costa Rica, Chile y Madrid.

Además, aseguró que ella es una artista politizada y cercana al mundo noticioso. “Nací en Cuba, pero a raíz de lo que ocurrió con la revolución cubana mi familia salió de Cuba y se mudó a España. Yo me crié en España, pero llegué a la dictadura de Franco y, por las vueltas que ha dado mi vida, la política siempre me ha afectado”, expresó quien en marzo próximo inaugurará la exposición Descarnada en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá.

¿Este conjunto de obra contiene una mirada crítica al poder?, se le cuestionó a la también fotógrafa y videoartista. “Sí y también es expiatorio, porque, a final de cuentas, un político es un ser humano deformado por la ambición y la corrupción. Además, ya no hay idealismos ni entendemos nada de derecha, izquierda o centro, porque todo se ha amalgamado en una política populista bastante poco clara. Yo creo que el idealismo, que fue tan importante a inicios del siglo XX, hoy en día se ha convertido en una manera de tener poder y dinero.

“Entonces, digamos que es fácil criticar al político, porque se ha convertido en esa bestia que trato de plasmar en esta obra; aunque, a final de cuentas, todos tenemos en mayor o menor medida una bestia adentro.

“Entonces, a mí tal vez me sirvió como excusa esa figura política para sacar todos los trapos sucios (del ser humano)”, admitió la pintora.

Por su parte, el curador David Mateo habló sobre los Bestiarios, de Aimée Joaristi. “Los cuadros de la serie muestran ese estado de sofisticación técnica y simbólica que han alcanzado las obras de Joaristi.

“En ella se intercalan abiertamente todos aquellos recursos del dibujo y la pintura, que ha perfeccionado la artista en el tratamiento de géneros como el paisaje y la figuración humana, los dos grandes campos de su experimentación neoexpresionista. Y se corrobora el dominio también en cuanto al uso del color, su destreza para las gradaciones, la concreción de tonalidades violentas o sutiles”, detalló.

Joaristi ha sido galardonada con el Artist of the Future Award de Contemporary Art Curator Magazine (2020) y el Emerging Artist Award Dubai de TAG Gallery (2016). Además, el trabajo de la artista visual ha sido destacado en publicaciones de Estados Unidos.

El dato

¿Dónde y cuándo?

· Bestiarios, que reunirá ocho obras inéditas de retratismo abstracto de corte político, abrirá el 7 de febrero, a las 19:00 horas, en la galería Byron53 (en Polanco), en el marco

de la Semana del Arte.