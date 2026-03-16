¡Qué bello! Museo Anahucalli prepara bailongo con La Sonora Dinamita y Potencia Colombiana

El Museo Anahuacalli llevará a cabo el evento denominado Baile Sol y Piedra que tiene como objetivo conmemorar el equinoccio de primavera en las instalaciones del recinto. El programa oficial de la jornada incluye presentaciones de dos agrupaciones de música tropical: La Sonora Dinamita y Potencia Colombiana.

El acceso a los conciertos programados en las instalaciones del museo será de carácter gratuito para el público; sin embargo, las autoridades del recinto solicitan a los asistentes realizar un registro previo a través de sus plataformas. Esta medida administrativa busca controlar el aforo en la sede.

La Sonora Dinamita seleccionada para esta presentación corresponde a la agrupación heredera del músico Lucho Argain. El repertorio registrado de esta corporación musical incluye cumbias tradicionales editadas en décadas pasadas. El programa contempla la ejecución de temas como Qué Bello, Mil horas y Escándalo.

Museo Anahuacalli se prepara para un fiestón Andrea Murcia Monsivais | Cuartoscuro

Baile Sol y Piedra oficializará recepción de donación de acervo

El evento Baile Sol y Piedra también funciona como marco para una celebración institucional del museo. El recinto utilizará la convocatoria dominical para oficializar la recepción de una donación. Los bienes fueron entregados por Juan Coronel Rivera para integrarse al acervo del recinto cultural.

El Museo Anahuacalli se encuentra ubicado en la zona sur de la Ciudad de México. El diseño arquitectónico del edificio fue concebido originalmente por el muralista mexicano Diego Rivera. La estructura general está construida utilizando piedra volcánica extraída de los terrenos circundantes.

Los documentos históricos indican que Rivera proyectó este espacio bajo el concepto de una "Ciudad de las Artes". El objetivo inicial del pintor consistió en crear un sitio para albergar su colección privada. Actualmente, el edificio custodia miles de figuras correspondientes a diversas culturas mesoamericanas.

Juan Coronel Rivera, el emisor de la nueva colección de objetos, es nieto del muralista Diego Rivera. La institución cultural integrará las piezas entregadas en esta cesión a sus áreas de exhibición. Las personas que asistan al concierto dominical podrán recorrer las instalaciones del inmueble.

¿Dónde registrarte para ir al evento en el Museo Anahuacalli?

El registro para obtener las entradas al evento musical se encuentra habilitado en el sitio web del museo. Los administradores del recinto recomiendan completar el formulario digital antes del día del evento. El sistema informático emite una confirmación necesaria para permitir el ingreso a las instalaciones.

¡Recuerda! La cartelera musical de esta edición contará con la participación de La Sonora Dinamita, la cual se llevará a cabo el 22 de marzo. El programa también registra la presentación del grupo Potencia Colombiana durante la tarde del domingo. Los organizadores establecieron el horario de las actividades desde las 15:00 hasta las 20:00 horas.

Baile de Sol y Piedra Especial

La agrupación Potencia Colombiana será la encargada de complementar la oferta de ritmos tropicales en la jornada. El evento cuenta con una clasificación para todo público, permitiendo el ingreso de familias. Las zonas de baile estarán designadas en las áreas abiertas del complejo arquitectónico.

El personal de logística del museo coordinará los accesos y las salidas durante las cinco horas del evento. El protocolo indica la aplicación de medidas de seguridad estándar para concentraciones en espacios culturales. Las actividades musicales finalizarán conforme al horario establecido en el programa institucional.