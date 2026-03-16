El 18 de marzo es una fecha que ocupa un lugar importante en la historia de México, ya que recuerda la expropiación petrolera, una decisión tomada en 1938 que cambió el control de los recursos energéticos del país.

En ese momento, el gobierno mexicano decidió recuperar para la nación la industria petrolera que estaba dominada principalmente por empresas extranjeras. Con esta acción, el Estado buscó fortalecer las finanzas públicas y asegurar que los beneficios de la explotación del petróleo se quedaran en territorio nacional.

Imagen antigua de una manifestación de trabajadores

La nacionalización del petróleo no solo representó un cambio económico, sino también un acontecimiento político y social que marcó el rumbo del país durante décadas

¿Qué se celebra el 18 de marzo en México?

La conmemoración del 18 de marzo recuerda el decreto mediante el cual el presidente Lázaro Cárdenas del Río estableció la expropiación petrolera. Ese día de 1938, el gobierno mexicano tomó la decisión de apropiarse legalmente del petróleo que era explotado por 17 compañías extranjeras que operaban en el país.

El presidente Cárdenas da lectura a un manifiesto a la nación, la víspera de la Expropiación Petrolera.

A partir de ese decreto, el petróleo pasó a ser propiedad de la nación. El objetivo de esta medida fue que el Estado mexicano tuviera control sobre la producción y comercialización de los hidrocarburos dentro del territorio nacional. Esta decisión permitió que el país pudiera administrar directamente uno de sus recursos naturales más importantes.

El decreto no solo incluyó el petróleo como recurso, sino también todos los bienes relacionados con la industria petrolera. Esto abarcó maquinaria, instalaciones, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos, edificios y demás propiedades utilizadas para la explotación del crudo.

El contexto laboral y el conflicto con las empresas petroleras

Antes de la expropiación petrolera, la industria estaba marcada por conflictos laborales entre los trabajadores y las empresas que operaban en el país. En 1935 se creó el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) con el respaldo del gobierno federal.

Trabajadores expresaron con la quema de cohetes su respaldo a la expropiación petrolera.

Un año después de su formación, el sindicato presentó una serie de demandas para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores petroleros. Entre las solicitudes se encontraban una jornada semanal de cuarenta horas, el pago del salario durante enfermedades, indemnización para las familias en caso de muerte o incapacidad total, un salario mínimo de cinco pesos y el establecimiento de jubilaciones.

Sin embargo, las empresas petroleras rechazaron estas peticiones. Ante esta situación, en mayo de 1937 el sindicato anunció que podría declarar una huelga si no se atendían las demandas presentadas ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA).

El presidente Lázaro Cárdenas decretando la expropiación petrolera

Después de analizar el caso, la Junta Federal determinó que las empresas sí tenían los recursos suficientes para cumplir con las exigencias de los trabajadores. En diciembre de 1937 se emitió un laudo que establecía nuevas condiciones laborales, las cuales debían aplicarse a partir de la primera semana de 1938.

El decreto de la expropiación petrolera en 1938

Tras el conflicto laboral y la negativa de las compañías a cumplir con las resoluciones, el presidente Lázaro Cárdenas del Río anunció el 18 de marzo de 1938 el decreto de la expropiación petrolera.

La medida consistió en la apropiación legal por parte del Estado mexicano de los bienes utilizados por las empresas petroleras. Esto incluyó maquinaria, instalaciones, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles relacionados con la industria.

El presidente Lázaro Cárdenas recibe la salutación del pueblo en el Zócalo durante una manifestación de júbilo al día siguiente de la expropiación petrolera. Foto: Archivo Excélsior

Uno de los antecedentes que permitió llevar a cabo esta decisión fue la publicación de la Ley de Expropiación, la cual establecía las causas de utilidad pública y regulaba los procedimientos legales para que el gobierno pudiera tomar posesión de ciertos bienes.

Con esta acción, el gobierno mexicano obtuvo el control total de la producción y comercialización del petróleo dentro del país. Este cambio permitió que los ingresos generados por la industria petrolera contribuyeran de manera directa a las finanzas públicas.

El nacimiento de PEMEX

Como consecuencia directa de la expropiación petrolera, el 7 de junio de 1938 se creó Petróleos Mexicanos (PEMEX). Esta empresa paraestatal fue fundada con el objetivo de administrar todas las actividades relacionadas con la industria petrolera.

Cuartoscuro

PEMEX recibió la responsabilidad de realizar tareas de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo. Desde entonces, la empresa se convirtió en una de las instituciones más importantes del sector energético en México.

La creación de esta compañía permitió consolidar el control estatal sobre los hidrocarburos y organizar el funcionamiento de la industria petrolera bajo una sola administración.

PJG