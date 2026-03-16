Preparan conservación de sitio arqueológico; Zona Metropolitana de Guadalajara

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) anunció que avanza en la atención integral de la zona arqueológica El Ixtépete, ubicada en la zona metropolitana de Guadalajara.

Esto, en coordinación con el Ayuntamiento de Zapopan y la Procuraduría Agraria de esta entidad, con la idea de garantizar la protección técnica y legal, la conservación y difusión del sitio.

Como parte de esas acciones, reportó el INAH, “se contempla, en primer lugar, la instalación de un cercado perimetral en el área con vestigios patrimoniales, y una etapa posterior de puesta en valor, en la que se contempla incluir la instalación de corredores peatonales y la construcción de un museo interpretativo”.

De momento, detalló la dependencia, la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos del instituto “se ha hecho cargo de la revisión del estatus que guarda la tenencia de la tierra en el sitio, el único, junto con la Zona Arqueológica de Guachimontones, ubicada en el municipio de Teuchitlán, acondicionado para su visita pública, entre los más de 2,000 que se tienen registrados en Jalisco”.

La importancia de El Ixtépete, informó la dependencia, radica en que es uno de los pocos testigos monumentales que se conservan de la tradición cultural El Grillo, que floreció en el valle de Atemajac entre los periodos Clásico Tardío y Epiclásico mesoamericanos (450-900 d.C.).

Además, se sabe que fue un destacado enclave comercial que mantuvo interacciones con poblaciones actualmente localizadas en la región de los Altos de Jalisco, incluso con asentamientos más lejanos, como fueron los asentados en el valle de Malpaso, en el territorio que hoy es Zacatecas.

Además, se sabe que la población que habitó este sitio estaba fuertemente jerarquizada, por lo que en sus alrededores debieron construirse barrios de ceramistas y artesanos, dedicados a la producción de artefactos líticos, entre otros enseres.