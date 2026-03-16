Eclipse solar total más largo se acerca; te decimos cuándo es

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) difundió información sobre el próximo eclipse solar total. Los datos técnicos indican que este fenómeno astronómico ocurrirá el lunes 2 de agosto de 2027. Los registros documentales señalan que será el evento de este tipo con mayor duración del presente siglo.

La fase de totalidad de este eclipse alcanzará un tiempo máximo de oscurecimiento de 6 minutos con 23.2 segundos. Estas proyecciones matemáticas fueron desarrolladas por el astrofísico Fred Espenak. El científico elaboró estos cálculos de trayectoria durante su periodo de investigación en el Centro Espacial Goddard de la agencia estadunidense.

La confirmación de este fenómeno se sustenta en el uso de efemérides solares y lunares. Estas herramientas matemáticas permiten calcular las posiciones exactas y las trayectorias orbitales de los cuerpos celestes a lo largo del tiempo. Los algoritmos informáticos proyectan la alineación entre la Tierra, la Luna y el Sol para determinar las fechas.

¿Dónde ocurrirá el eclipse solar total más largo de nuestros tiempos?

Un eclipse solar total ocurre cuando la Luna transita directamente entre el Sol y la Tierra. Durante este movimiento orbital periódico, el satélite natural bloquea por completo la luz emitida por el disco solar. Esta obstrucción proyecta una sombra sobre la superficie terrestre, provocando la reducción de la luz diurna en áreas específicas.

Los datos cartográficos de la NASA delimitan la franja principal de visibilidad de este evento astronómico. La ruta de la sombra lunar cruzará secciones del sur de Europa, el norte del continente africano y diversas regiones de Oriente Medio. En las zonas ubicadas fuera de esta franja de totalidad, el eclipse se registrará únicamente de forma parcial.

Un eclipse solar se verá en la Antartida Especial

La trayectoria de oscuridad total iniciará su recorrido sobre el Océano Atlántico y cruzará el Estrecho de Gibraltar. Los mapas de proyección indican que la sombra pasará sobre territorios de España, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia. Posteriormente, la ruta astronómica continuará su desplazamiento hacia las regiones de Egipto, Arabia Saudita, Yemen y Somalia.

Los cálculos publicados por Espenak identifican una zona geográfica específica donde se registrará la duración máxima del evento. Este punto de mayor extensión temporal se ubica en el territorio de Egipto, en las cercanías de la ciudad de Luxor. En esa latitud particular, los medidores registrarán los más de seis minutos de totalidad indicados por la agencia.

Este eclipse es el primero del año Especial

Las recomendaciones para ver un eclipse solar total

El Centro Espacial Goddard, instalación responsable de albergar estos datos, se encuentra ubicado en el estado de Maryland. Este complejo gubernamental opera como un laboratorio científico para el análisis de fenómenos espaciales. La institución mantiene un archivo público que contiene bases de datos numéricos sobre los eclipses documentados en siglos pasados y futuros.

La observación de las fases parciales de un eclipse solar exige la utilización de equipo de protección ocular. Las normativas de salud requieren el uso de filtros solares fabricados bajo la norma internacional ISO 12312-2. La exposición de la retina a la radiación solar directa sin estos materiales bloqueadores produce lesiones crónicas en los tejidos oculares.

El periodo de totalidad de un eclipse solar facilita el estudio de la corona solar desde la superficie terrestre. Esta región corresponde a la capa más externa de la atmósfera del Sol, normalmente oculta por el brillo de la estrella. Los investigadores utilizan el oscurecimiento provocado por la Luna para registrar datos térmicos y electromagnéticos de esta zona.

bgpa