Con arte y cultura conmemoran 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora

HERMOSILLO, Son.– A 12 años del derrame tóxico que contaminó al Río Sonora y que es considerado como el mayor desastre ambiental en la historia de la minería nacional, cientos de familias de Hermosillo asistieron a un festival de arte y cultura, donde activistas, biólogos, ecologistas, artistas y cocineros presentaron obras de teatro, conciertos, literatura y gastronomía para manifestarse contra empresas y megaproyectos que amenazan al patrimonio natural de México.

En el IV Festival por la Vida y el Agua del Río Sonora participaron activistas y artistas de la CDMX, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Nayarit, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

En la protesta, completamente pacífica y a manera de festival, acudieron personas de todas las edades, con presentaciones para todos los públicos. Las temáticas se centraron en la labor de las empresas mineras, ferroviarias, introductores de gasoductos, proyectos de plantas de licuefacción e incluso proyectos hídricos o instalación de empresas de diversas ramas industriales en regiones donde están amenazadas especies de flora y fauna como el emblemático jaguar.

Conmueven con arte y música a 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora Foto: Daniel Sánchez Dórame

El testimonio de las víctimas: Una protesta por la memoria y contra el abandono

Maria Filomena Bonilla Olivas, habitante de San José de Gracia, habló del derrame tóxico del 6 de agosto de 2014, que dejó sin agua a miles de familias en siete municipios.

“Este festival es por la memoria, la lucha, la colectividad, la resistencia, el arte, la cultura y las infancias: un festival contra el abuso corporativo, contra el abandono del gobierno y por la no repetición; es un festival de la inconformidad, para que todos sepan que se puede bailar y protestar al mismo tiempo”, aseguró la víctima, cuya salud ha sido afectada por la contaminación de la empresa minera.

Conmueven con arte y música a 12 años del derrame tóxico en el Río Sonora Foto: Daniel Sánchez Dórame

Música de protesta, talleres y la alerta ante nuevas amenazas en el Golfo de California

En el programa del festival hubo teatro, exposiciones, presentación de libros, pláticas sobre senderismo, y especies polinizadoras, talleres, recorridos de realidad virtual y gastronomía.

En la parte musical hubo reggae, cumbia, trova y corridos tumbados con la presentación de Gallo Armado, una banda de protesta social que visibilizar tragedias como la de Pasta de Conchos, donde 65 mineros quedaron atrapados bajo tierra y solo 11 lograron sobrevivir.

El festival ocurrió en el contexto del nuevo derrame tóxico de una empresa minera y ferroviaria; además de la amenaza al mar de Cortés que representan los gasoductos y plantas de licuefacción que consorcios trasnacionales pretenden construir en el Golfo de California.