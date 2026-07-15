Ante las dudas intelectuales y los desafíos cotidianos que nos apartan de la tranquilidad, el santoral evoca hoy 15 de julio a San Buenaventura. Este célebre fraile franciscano es el refugio ideal para quienes buscan equilibrar la razón con el fervor del corazón.

De acuerdo con los registros biográficos, los decretos que lo reconocen como Doctor de la Iglesia, su vida representó la cumbre de la teología mística medieval.

Qué santo se celebra hoy 15 de julio: San Buenaventura, cómo pedir iluminación intelectual Canva

¿Qué santo se celebra hoy viernes 15 de julio?

El santo que se celebra hoy viernes 15 de julio es San Buenaventura, obispo, cardenal y eminente Doctor de la Iglesia, considerado el segundo fundador de la Orden Franciscana.

Nacido en Italia bajo el nombre de Juan de Fidanza, la tradición narra que recibió su apelativo tras ser sanado milagrosamente en su infancia por la intercesión de San Francisco de Asís.

Posteriormente, ingresó a la orden de los Frailes Menores, donde destacó por su profunda dedicación a la academia, la filosofía y la oración constante.

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La milagrosa ayuda espiritual de San Buenaventura este viernes

Pedir el auxilio de San Buenaventura este viernes te permite alcanzar claridad ante dilemas intelectuales, sabiduría para la toma de decisiones difíciles y un profundo gozo espiritual derivado de la gracia divina.

Al ser conocido como el "Doctor Seráfico", es el patrono ideal para los estudiantes, teólogos, filósofos y académicos que buscan guiar sus estudios con humildad.

Su intercesión también es invocada para resolver conflictos comunitarios, ya que demostró una gran capacidad de mediación eclesiástica durante el Concilio de Lyon.

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Santoral del 15 de julio: Otros santos y mártires conmemorados hoy

El santoral del 15 de julio conmemora también a un nutrido grupo de mártires y figuras históricas como San Suituno, obispo de Winchester, recordado por tradiciones meteorológicas populares.

San Suituno de Winchester: Famoso por la creencia de que el clima de hoy determinará el de los próximos cuarenta días.

Famoso por la creencia de que el clima de hoy determinará el de los próximos cuarenta días. San Antíoco de Sebaste: Mártir y médico que testificó su fe con valentía.

Mártir y médico que testificó su fe con valentía. Santa Buenaventura de Bolonia: Monja clarisa destacada por su vida de piedad.

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Oración a San Buenaventura para alcanzar sabiduría y paz

Oh Dios, que concediste al obispo San Buenaventura una sabiduría seráfica para guiar a tu pueblo, te rogamos que por su intercesión nos otorgues la gracia de comprender tu verdad con humildad.

Derrama tu luz sobre nuestras mentes este viernes 15 de julio, aleja de nosotros la soberbia del entendimiento y concédenos vivir siempre en la alegría de tu amor. Amén."

Permite que el testimonio del Doctor Seráfico transforme tu jornada en una oportunidad para unir el conocimiento con el amor al prójimo.