Alberto Castro Leñero proyecta tres esculturas monumentales para Insurgentes

Sistema circular es el nombre del proyecto escultórico en el que trabaja Alberto Castro Leñero, tras ser aprobado por el programa de estímulo fiscal EFIARTES, de la Secretaría de Cultura federal.

El artista detalló que está integrado por tres esculturas de gran formato, de entre 4 y 5 metros de altura, que serán instaladas en la Glorieta del Metro Insurgentes.

Son tres elementos que expresan parte de la realidad. Hay uno totémico, como la representación espiritual de algo. Otro es una estructura como un dron, que evoca la vigilancia y la tecnología. Y el tercero es una figura de danza, alude al cuerpo y al movimiento. La idea es hacer tres núcleos para plantear a la gente un sistema que pueda dar contención”, explicó.

Dijo que la iniciativa está en proceso. “Tenemos una parte del financiamiento, pero nos falta otra. Pedimos 2 millones de pesos. Buscamos una empresa que otorgue el financiamiento y, a través de EFIARTES, puede deducir impuestos”.

Debe obtener el financiamiento en unas semanas, para ponerse a trabajar y que el conjunto esté listo el próximo año.