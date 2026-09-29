En la consulta del santoral católico para hoy miércoles 29 de septiembre, destaca con luz propia la fiesta litúrgica de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, espíritus celestiales encargados de contemplar la gloria del Altísimo y ejecutar sus misiones más decisivas en favor de la humanidad.

De acuerdo con las actas de la Iglesia católica, en esta fecha la veneración a estos tres mensajeros divinos, celebrando sus roles de defensor contra las fuerzas del mal, portador de las grandes noticias de salvación y medicina de Dios para los enfermos.

Qué santo se celebra hoy 29 de septiembre: Los tres Arcángeles y cómo pedir su auxilio Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 29 de septiembre?

El santo que se celebra hoy miércoles 29 de septiembre es la Fiesta de los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, los tres patronos celestiales mencionados por sus nombres propios en las Sagradas Escrituras para guiar y proteger al pueblo creyente.

San Miguel, cuyo nombre significa «¿Quién como Dios?», encabeza los ejércitos celestiales contra las asechanzas del enemigo. San Gabriel, «Fortaleza de Dios», es el mensajero por excelencia que anunció la Encarnación a la Virgen María. San Rafael, «Medicina de Dios», acompaña a los caminantes y restituye la salud física y espiritual.

Originalmente, este día conmemoraba la dedicación de una antigua basílica romana en honor a San Miguel durante el siglo V. Tras la reforma litúrgica, la Iglesia decidió agrupar en una sola gran solemnidad la memoria de los tres célebres arcángeles.

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¿Qué favor espiritual pedir a los Arcángeles este miércoles 28 de septiembre?

A los Santos Arcángeles se les pide auxilio para vencer combates espirituales, recibir claridad en decisiones de vida y obtener sanación física o emocional durante momentos de profunda vulnerabilidad.

Dado que cada uno ostenta un patronazgo específico en el plan divino, los fieles invocan su auxilio según la naturaleza del problema que atraviesan en su jornada diaria:

San Miguel Arcángel: Brinda protección frente a tentaciones, peligros físicos, traiciones e influencias negativas en el trabajo o la comunidad.

Brinda protección frente a tentaciones, peligros físicos, traiciones e influencias negativas en el trabajo o la comunidad. San Gabriel Arcángel: Otorga sabiduría a comunicadores y ayuda a quienes buscan interpretar la voluntad de Dios en vocaciones o proyectos.

Otorga sabiduría a comunicadores y ayuda a quienes buscan interpretar la voluntad de Dios en vocaciones o proyectos. San Rafael Arcángel: Intercede por la curación de enfermedades, protege a los viajeros en sus trayectos y guía a quienes buscan un matrimonio Santo.

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Oración a los Santos Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

San Miguel, defiéndenos en la lucha y sé nuestro amparo contra la perversidad del enemigo. San Gabriel, alcánzanos una fe viva para escuchar la voz del Señor y comunicar sus maravillas. San Rafael, guía nuestros pasos, sana nuestras dolencias del alma y del cuerpo, y tráenos la medicina del cielo. Arcángeles bienaventurados, protejan nuestras familias y condúzcannos por el camino de la salvación. Amén."

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¿Qué otros santos se conmemoran en el santoral del 29 de septiembre?

El santoral del 29 de septiembre conmemora también a San Quiríaco de Palestina y a San Mauricio de Molo, junto a otros venerados confesores y mártires que enriquecen la tradición cristiana.

Las conmemoraciones registradas en el martirologio para esta fecha inclu

San Quiríaco de Palestina: Anacoreta del siglo V que vivió en el desierto buscando la contemplación y el silencio riguroso.

Anacoreta del siglo V que vivió en el desierto buscando la contemplación y el silencio riguroso. San Mauricio de Molo: Monje abad de origen monástico recordado por su humildad y disciplina en la vida comunitaria.

Monje abad de origen monástico recordado por su humildad y disciplina en la vida comunitaria. San Renato Goupil: Mártir jesuita en Norteamérica, patrono de los anestesistas por su entrega al cuidado sanitario de los necesitados.

Mártir jesuita en Norteamérica, patrono de los anestesistas por su entrega al cuidado sanitario de los necesitados. Beato Carlos de Blois: Duque francés que combinó las responsabilidades de estado con una notable austeridad y caridad hacia los pobres.

Caminar bajo la custodia de la milicia celestial infunde el valor necesario para encarar los retos diarios con serenidad y fe. Integrar la invocación a los Arcángeles en tus rutinas fortalece el espíritu y protege tu entorno de discordias destructivas. Antes de continuar con la gran memoria bíblica de mañana dedicada a San Jerónimo.