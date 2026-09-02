Pocos episodios en el santoral resultan tan conmovedores y actuales como la trayectoria del Beato Bartolomé Gutiérrez, la figura central que recordamos hoy miércoles 02 de septiembre.

Nacido en México y enviado como misionero agustino al convulso Japón del siglo XVII, este fraile experimentó en carne propia el desprecio y la escarnio social debido a su condición física y su notable sobrepeso. Lejos de amedrentarse o resentirse, transformó cada humillación en un testimonio vivo de dignidad, paciencia heroica y entrega evangélica inquebrantable.

La autenticidad e historia oficial de este testigo de fe se encuentra respaldada y documentada formalmente en el Martirologio Romano. Su beatificación por el Papa Pío IX consagró un legado espiritual único para quienes sufren el rechazo en la sociedad moderna.

Qué santo se celebra hoy 2 de septiembre: Beato Bartolomé Gutiérrez, protector ante el acoso Canva

¿Qué santo se celebra hoy miércoles 02 de septiembre y cuál es su legado?

El santo principal que se celebra hoy miércoles 02 de septiembre es el Beato Bartolomé Gutiérrez, presbítero agustino novohispano martirizado en Nagasaki, Japón, tras sufrir torturas heroicas y ser un símbolo de resiliencia ante las burlas y el desprecio.

Bartolomé Gutiérrez nació en la Ciudad de México y sintió una temprana vocación para llevar el Evangelio a tierras lejanas. Al desembarcar en Japón durante un periodo de feroz persecución religiosa, debió ejercer su ministerio en la clandestinidad, caminando extensiones kilométricas bajo inclemencias extremas.

Durante su arresto, los guardias y verdugos se burlaban constantemente de su aspecto físico y complexión corpulenta. Sin embargo, su serenidad, sentido del humor y devoción impresionaron a sus propios captores antes de ser sumergido en las sulfurosas y abrasadoras aguas de Unzen y finalmente martirizado en la pira de Nagasaki en 1632.

Qué santo se celebra hoy 2 de septiembre: Beato Bartolomé Gutiérrez, protector ante el acoso Canva

¿Cómo pedir auxilio e intercesión al Beato Bartolomé Gutiérrez hoy miércoles 02 de septiembre?

Para pedir auxilio al Beato Bartolomé Gutiérrez hoy miércoles 02 de septiembre, enciende una vela blanca, lee su pasaje bíblico de fortaleza espiritual y reza con devoción pidiendo entereza ante el acoso, las burlas o las dificultades emocionales.

Pedir la ayuda del Beato Bartolomé requiere un corazón dispuesto a perdonar y sanar viejas heridas de rechazo. Como patrono al que acuden quienes sufren acoso laboral, escolar o discriminación física, su oración canaliza la gracia divina para fortalecer la autoestima espiritual y el valor interior.

Qué santo se celebra hoy 2 de septiembre: Beato Bartolomé Gutiérrez, protector ante el acoso Canva

Oración al Beato Bartolomé Gutiérrez

Beato Bartolomé Gutiérrez, humilde misionero que respondiste con caridad y templanza ante la burla y el sufrimiento físico: te pedimos que intercedas hoy ante el Señor por quienes padecen el desprecio, la discriminación o la crueldad del juicio ajeno.

Alcanza para nuestras almas la gracia de la fortaleza interior, el don del perdón y la luz de la fe para superar toda adversidad terrenal. Que tu ejemplo de valentía nos guíe a valorar la verdadera belleza del espíritu. Amén."

Qué santo se celebra hoy 2 de septiembre: Beato Bartolomé Gutiérrez, protector ante el acoso Canva

Otros santos y mártires que se conmemoran hoy miércoles 02 de septiembre en el santoral católico

El santoral católico del hoy miércoles 02 de septiembre conmemora también a San Antonino de Apamea, San Zenón, San Eleazar, San Agrícola de Avignon, el Beato Apolinar Franco y los Mártires de septiembre en la Revolución Francesa.

La conmemoración litúrgica de esta fecha abarca una riquísima variedad de testimonios de fe a lo largo de las distintas épocas de la Iglesia Católica:

San Antonino de Apamea: Mártir del siglo IV en Siria, venerado como patrono de los canteros.

Mártir del siglo IV en Siria, venerado como patrono de los canteros. San Agrícola de Avignon: Obispo del siglo VII conocido por su profunda dedicación a los necesitados y patrono contra la sequía.

Obispo del siglo VII conocido por su profunda dedicación a los necesitados y patrono contra la sequía. San Zenón y San Eleazar : Mártires de los primeros siglos que dieron testimonio firme de su fe frente a la opresión del Imperio Romano.

: Mártires de los primeros siglos que dieron testimonio firme de su fe frente a la opresión del Imperio Romano. Beato Apolinar Franco y compañeros : Mártires franciscanos que compartieron el martirio en Japón junto a Bartolomé Gutiérrez.

: Mártires franciscanos que compartieron el martirio en Japón junto a Bartolomé Gutiérrez. Beatos Mártires de Septiembre: Cientos de sacerdotes y religiosos martirizados en París en 1792 durante la Revolución Francesa por no jurar la constitución civil del clero.

Qué santo se celebra hoy 2 de septiembre: Beato Bartolomé Gutiérrez, protector ante el acoso Canva

El ejemplo del Beato Bartolomé Gutiérrez nos recuerda que ninguna etiqueta terrenal ni juicio injusto puede disminuir la dignidad divina que cada ser humano posee. Al contemplar la paciencia de este mártir en este día, renovamos el compromiso de ser instrumentos de paz y empatía en un mundo necesitado de comprensión.

Abraza esta jornada con fe renovada y prepárate espiritualmente antes de la gran solemnidad y conmemoración que nos aguarda en el santoral de mañana, donde la Iglesia continuará desplegando sus tesoros de santidad.