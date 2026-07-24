El cuerpo incorrupto de un monje libanés que emanaba un misterioso sudor aceitoso desafió a la ciencia y transformó el santoral del 24 de julio. El místico San Chárbel Makhlouf, ermitaño de la Orden Maronita, es la figura central de esta jornada que une de forma milagrosa las tradiciones de Oriente y Occidente.

Como certifica oficialmente la Santa Sede, este santo fue canonizado por el Papa Pablo VI en 1977 tras comprobarse curaciones que la medicina moderna no pudo explicar. Sus prodigios en vida y después de su muerte lo consolidan como un faro de esperanza global.

Qué santo se celebra hoy 24 julio: El milagroso San Chárbel y su auxilio Canva

Santoral de hoy 24 de julio: La asombrosa vida de San Chárbel

San Chárbel Makhlouf, celebrado en el santoral de hoy 24 de julio, fue un monje maronita libanés que vivió en el siglo XIX. Destacó por su estricta vida de oración, silencio, penitencia y por los milagros médicos documentados tras su fallecimiento.

Nacido en una humilde aldea de los cedros del Líbano, Youssef Antoun Makhlouf sintió una fuerte llamada a la vida ascética desde su juventud. Cambió su nombre por el de Chárbel, un mártir del siglo II, y se recluyó en el monasterio de Annaya.

Pasó sus últimos veintitrés años como ermitaño, entregado por completo a la adoración eucarística. Su total desapego de lo material y su intensa unión con Dios le otorgaron, según los testimonios eclesiales, dones místicos excepcionales.

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Qué santos se celebran hoy 24 de julio además de San Chárbel

El santoral del 24 de julio conmemora a San Chárbel y a figuras clave como Santa Cristina de Bolsena, mártir, Santa Cristina la Admirable (Mirabilis), y San Francisco Solano, célebre evangelizador del continente americano.

El Martirologio Romano detalla que este día también se recuerda a Santa Cristina de Bolsena, una joven que soportó terribles tormentos por mantener su fe viva en los primeros siglos del cristianismo. Su valentía inspira a la Iglesia universal.

Por otra parte, la mística belga Santa Cristina la Admirable añade un toque de asombro histórico a la jornada por sus visiones espirituales y fenómenos sobrenaturales documentados en el siglo XIII por cronistas eclesiásticos de la época.

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Cómo pedir el auxilio y milagros a San Chárbel hoy

Para pedir el auxilio de San Chárbel hoy, se recomienda rezar con profunda fe ante su imagen, preferiblemente portando un listón de color que represente tu petición de salud, trabajo o paz espiritual, una devoción muy extendida.

Millones de fieles en todo el mundo acuden a este monje libanés debido a su probada eficacia como intercesor ante causas médicas desesperadas y problemas familiares complejos. El uso de listones de colores se ha vuelto un símbolo de gratitud.

Se dice que San Chárbel no distingue credos ni fronteras; su figura hermana a cristianos de rito oriental, católicos romanos e incluso a personas de otras religiones que buscan alivio en momentos de profunda oscuridad o enfermedad.

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Oración a San Chárbel para pedir una gracia urgente

Dios, infinitamente santo y glorificado en tus santos, que inspiraste al santo monje y ermitaño Chárbel a vivir y morir en perfecta imitación de Jesús, concédeme la fuerza para amarte y servirte.

Te ruego que, por su poderosa intercesión, me otorgues la gracia que tanto necesito en este día (menciona aquí tu petición con fe). San Chárbel, protector de los enfermos y necesitados, ruega por nosotros. Amén."

El santoral de hoy nos recuerda que no estamos solos en nuestras batallas cotidianas. Te invitamos a encender una vela, elevar esta plegaria con el corazón abierto y confiar en que el consuelo llegará pronto a tu vida.